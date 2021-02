Bitcoin budí kontroverze, kritici by ho přesto měli brát vážně | E15.cz

Pandemické roky přinášejí zážitky, které nejspíše nadobro poznamenají celé generace. A to i co se týče investic. Kdo z kryptospekulantů nejprve vydělal na bitcoinu a poté se rozhodl přelít část zisků třeba do akcií, zažil možná menší technologický šok. A nikoliv z bitcoinu.