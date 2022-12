KRYPTOSPACE: Technologie absolutizujeme a vytrácí ze z nich člověk, říká egyptolog Bárta | E15.cz

Přepis úvodní části rozhovoru:

Jeden ze sedmi zákonů, se kterými pracujete ve vaší knize, je Herakleitův zákon. V něm říkáte, že civilizace často zanikají kvůli tomu, co je vlastně povzneslo. A pokud bych se měl zamyslet nad dnešní civilizací, tak dvě věci, které by jí měly charakterizovat, jsou technologie a informace. Nemohou to být ty dvě věci, které povedou k jejímu zániku?

Souhlasím s tím, co říkáte, nejsem si ale jist tím vaším závěrem. I když je to možný scénář. Když se někdo ptá, kde jsou začátky západní civilizace, tak nejdu k Bastile a k Velké francouzské revoluci, ani nejdu k zámořským objevům. Ale začínám u Gutenberga. Naše civilizace vyrostla na volném přístupu k informacím a Gutenberg udělal svou inovací knihtisku úžasnou věc, revoluci, naprosto fantastickou skokovou změnu, protože najednou informace dokázali dostat z jednoho konce Evropy na druhý během několika týdnů. Najednou lidé nemuseli vynalézat už vynalezené, protože si to našli v knížkách nebo v textech a mohli na to navázat. Když se podíváme na tempo různých vědeckých objevů ve všech vědních oborech řekněme od roku 1500, tak vidíme rychlý nástup nebo série objevů v chemii, v matematice, fyzice astronomii... Takže pro mě západní svět začíná přístupem k informacím.

No a co se děje dneska to je krásný případ toho, jak se vlastně v tom toku informací nejsme schopni zorientovat, Jsou tady najednou hybridní války, které mohou být mnohem zhoubnější než používání kulometů.

Viděli jsme, jak mohou být informace zneužity například u Brexitu nebo jak Putin popisuje anexi ukrajinský území. Informace se najednou staly zbraněmi.

Je to bezpochyby jedna z dnešních výzev. Naše výhoda je, dovolím si tvrdit, že těch sedm zákonů popisuje procesy, ukazuje na to, co se stane, když … No ale když už to víme, tak tomu samozřejmě nemůžeme předejít, ale můžeme ty nejhorší účinky zmírnit a snížit jejich dopad.

A je na lidech , co s tím. Protože je evidentní, že když to takhle půjde dál, společnost se fragmentuje do té míry, že už jí těžko budeme dávat dohromady. V těch nejhorších možných případech se pak opravdu stává, že přijde skutečně rozpad na prvočísla a celé se to buduje velmi pracně odspodu znovu. Já věřím, že tohle nikdy nebude ten případ.

Jak vlastně normálně končí taková civilizace? Já když si představím konec civilizace, tak mne napadnou Pompeje, meteorit, tsunami nebo něco podobného. Na co si máme dávat pozor, abychom vůbec pochytili, že ten konec je tady?

Na naše vnitřní procesy, protože v rámci těch Sedmi zákonů upozorňuji na to, že změny jsou skokovité. To znamená nenechat se ukolébat tím, že to, co je, je sice třeba krize, ale že to ještě vydrží pár let nebo desetiletí. Nevydrží. Já jsem přesvědčen o tom, že ten svět se skokově proměnil nejpozději 24. února. My jsme na to téma ostatně v roce 2016 už vydali knížku, která se jmenovala Na rozhraní a to právě proto, že už v tom roce 2016 bylo evidentní, že vnitřní procesy společnosti jsou špatně: vyprázdněnost politiky, mandatorní výdaje, rozpad společenský smlouvy. Narůstající a klimatické problémy. To všechno už tehdy vlastně bušilo na naše dveře. A my jsme se chovali, jak hluší a kdybychom té vědě naslouchali, tak jsme měli šest let náskok na to něco udělat.