Kryptosvět polyká rekordní balíky peněz. Odsává je i z akcií | E15.cz

Květen má reálnou šanci přitáhnout do kryptoměnového světa rekordní objem peněz. Za necelé první dva týdny tohoto měsíce zobchodovaly kryptoměnové burzy virtuální měny za bezmála bilion dolarů. To je podle statistik Cryptocompare takřka o pětinu více než v doposud rekordním dubnu a dvacetinásobek toho, co za stejné období před rokem.