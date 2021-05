Zuckerberg si pořídil Bitcoin. Je to koza | E15.cz

Mezinárodní kryptokomunita má o významu sdělení jasno. Zuckerberg se podle mnoha příspěvků na sociálních médiích chystá nakoupit bitcoin, o čemž by mohl oficiálně informovat třeba koncem května na pravidelném výročním mítinku s akcionáři Facebooku.

Někteří jedinci šli ve spekulacích ještě dále a domnívají se, že Facebook již možná do bitcoinu tajně investoval. „Chce nám Mark Zuckerberg pojmenováním svých koz říci, že je bitcoinový maximalista?“ napsal kupříkladu na Twitter známý influencer a investor do bitcoinu Anthony Pompliano.

Is Mark Zuckerberg telling us he is a bitcoin maximalist with the names of his goats? 👀 pic.twitter.com/GKlMdqdeXJ