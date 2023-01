Bitcoin versus Lukačovič. O co jde v miliardářově válce proti „sektě“ | E15.cz

Jeden z nejbohatších Čechů se pustil do svaté války proti bitcoinu a kryptoměnám. Zakladatel Seznamu Ivo Lukačovič považuje dominantní virtuální měnu za Ponziho schéma alias „letadlo“ a její zastánce za členy sekty. Podnikatel se údajně jen snaží ochránit peníze důvěřivých investorů, kterým prý hrozí, že v kryptu přijdou o všechno. Lukačovičova frenetická aktivita na Twitteru slouží mimo jiné i jako důkaz, že takzvané kulturní války dorazily do českého byznysového prostředí. Vyplatí se ji sledovat i proto, že slova o sektářské komunitě nejsou v případě bitcoinistů až tak mimo. Nic na tom nemění ani to, že i Lukačovičovo vystupování na sociální síti nese jisté rysy sektářství. Promluvit by o tom mohl zástup uživatelů Twitteru, které miliardář zablokoval.