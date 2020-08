Bitcoin jako spojenec Lukašenka? S kryptoměnami lze obcházet sankce | E15.cz

Režim běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka by mohl při odolávání tlaku ostatních zemí těžit ze své dřívější náklonnosti k virtuálním měnám. Bitcoin a spol. lze z jejich podstaty použít jako nástroj k obejití případných mezinárodních sankcí. Bylo by to však jen provizorní řešení, které by Bělorusku stejně zásadně nepomohlo, soudí někteří experti.