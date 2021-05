Musk vyzval k opatrnosti při investování do kryptoměn | E15.cz

Americký podnikatel a miliardář Elon Musk dnes vyzval k opatrnosti při investování do kryptoměn, které nicméně označil za „slibné“. Šéf britské centrální banky Andrew Bailey ve čtvrtek prohlásil, že kryptoměny nemají žádnou vnitřní hodnotu. Lidé, kteří do nich investují, by podle něj měli být připraveni na to, že mohou o všechny investované peníze přijít.