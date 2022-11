Bitcoin poslal naivní investory do inflačního pekla. Co čekat dál | E15.cz

Měl to být jeden ze způsobů, kterým by miléniálové vyzráli na všechny nástrahy finančního světa. Bitcoin a akcie Tesly se staly generačním odznakem mladých investorů. Mnozí očekávali, že hodnota automobilky v dobrých ekonomických časech poroste nejrychleji ze všech firem. Na horší období – provázené inflací, nejistotou a válkou – měli miléniálové nachystanou kryptoměnu. Té se její příznivci poslední roky snaží připisovat vlastnosti digitálního zlata. Realita je ale poněkud odlišná. To ještě neznamená, že krypto nemůže být slušnou inflační brzdou. Jen to chce věnovat méně pozornosti tomu, co zrovna o virtuálních měnách a své automobilce tweetuje Elon Musk.

Výmluvná a stále varovnější je v tomto směru zkušenost autora článku ze začátku loňského roku. Jakmile Tesla nakoupila desetitisíce bitcoinů, obrátilo se na něj se zvědavými dotazy několik kamarádů, u nichž Muskův bitcoinový coming out probudil zájem o digitální měny. Bohužel se opět potvrdilo, že jakmile o krypto najednou začnou jevit zájem lidé dosud bitcoinem a spol. netknutí, znamená to blízkost cenového vrcholu. Po něm následuje cesta dolů.

Kdo se nechal strhnout Muskem (a neřídil se autorovým varováním, že bitcoin není pro laiky na krátkodobé spekulace vůbec vhodný), má teď zkaženou náladu hned dvakrát. Jednak proto, že od února 2021 bitcoin cenově ztratil přes polovinu, jednak kvůli tomu, že mnohým „napáleným“ investorům by se teď kvůli desetiletí nevídané inflaci hodila každá koruna či ještě lépe každý dolar. Miliardář Musk přitom zařazení bitcoinu do firemní rozvahy Tesly komentoval slovy, že je to určitě lepší využití než jen nechat ležet volné peníze na účtu.

Zní to logicky: zatímco standardních peněz začaly centrální banky během covidu tisknout bezprecedentní množství, bitcoinů nikdy nebude v oběhu více než 21 milionů „mincí“. Obavy z inflace tedy byly namístě ještě před ruskou invazí na Ukrajinu. Jenže bitcoin podobně jako všechny investice zaškatulkované velkými hráči jako rizikové nezáří. Naopak. Hašení inflace pomocí zpřísňování brutálně rozvolněné monetární politiky dopadá i na kurz kryptoměny. Očekávání, že rostoucí ceny v obchodech automaticky znamenají rostoucí cenovku bitcoinu, se tedy ukazuje jako naivní.

„S bitcoinem je to zapeklité. Má fungovat jako měna, zdaněný je jako majetek a někteří lidé ho přirovnávají ke komoditě. Summa summarum, reálně je to svébytná investiční kategorie bez nějaké jednoznačné definice,“ vysvětluje pro CNBC zakladatelka americké poradenské firmy Fit Advisors Anjali Jariwalová. Ze složité situace si lze přesto vzít několik ponaučení.

Bitcoin jako pojistka: před čím vlastně

Když s nástupem pádivé inflace v rozvinutých ekonomikách a války na Ukrajině přestalo dávat smysl vnímat bitcoin jako digitální bezpečný přístav, komunita jeho fanoušků přispěchala s novými narativy.

Mezi některými kryptoexperty se objevuje vysvětlení, že množstevně zastropovaná kryptoměna funguje nejlépe jako ochrana před naprostým vychýlením množství dostupných peněz (peněžní zásoby). Mimořádně nízké úrokové sazby a kvantitativní uvolňování ze strany centrálních bank se do cenovek v obchodech nepropíšou hned, ale bitcoin i jiné typy investic na něj nejspíš umějí zareagovat víceméně okamžitě.

Široký měnový agregát M3 začal ve Spojených státech prudce růst na jaře 2020 – a bitcoin se začal zvedat z tehdejšího dna. Letos začala báze M3 klesat – byť v porovnání s předchozím tempem růstu jen velmi volně – a kurz kryptoměny setrvale padá dolů. Podle některých fanoušků krypta, například spoluzakladatele burzy BitMex Arthura Hayese, k žádnému většímu osekání peněžní zásoby nakonec nedojde. Nemůže, protože pak by se prý současný na dluhu fungující finanční systém zhroutil. Centrální banky nyní údajně hrají jen o to, aby coby strážci cenové stability neztratily tvář. Reálné úrokové sazby jsou ostatně stále hluboko pod mírou inflace.

Jenže podobně jako kurz bitcoinu se letos chovají i technologické akcie, které nikdo k digitálnímu zlatu nepřirovnává. Možná nakonec vůbec nedává smysl zkoušet vnímat bitcoin ve vztahu k makroekonomice – což by paradoxně bylo nejspíš to nejlepší ponaučení z letošního krizového vývoje. Znamenalo by to mimo jiné, že opětovné zhodnocení nejrozšířenější virtuální měny možná není zas tak daleko.

Paradox bitcoinu aneb Čím hůře, tím lépe