Tether, tikající bomba? Aleš Vávra vsadil na kolaps, odpočet běží | e15.cz

Nejpozději za půl roku se naplní sázka, která úzce souvisí s osudem krypta. Jejím předmětem není nic jiného než v současnosti potenciálně největší tikající bomba světa virtuálních měn. Portfolio manažer fondu Metatron Capital Aleš Vávra je přesvědčen, že do 8. srpna zkolabuje stablecoin tether. Názory odborníků na kryptoměny ale opatrně naznačují, že Vávra svou loňskou sázku s propagátorem bitcoinu Alexanderem Pilařem prohraje. „Vsadil bych se stejně i nyní. Nadále si myslím, že tento rok by mohl rozhodnout," vysvětlil pro E15 Vávra.

Pokud nenastane kolaps tetheru – pro svět kryptoměn a jejich cenu potenciálně ničivější událost než pád FTX – koupí Vávra Pilařovi bednu šampaňského podle jeho výběru. Vávra by si ale mohl vítězstvím v sázce přijít nejen na dobré pití, ale i další zisky. Jak uvedl dříve na svém Twitteru, vsadil na pokles některých firem spjatých s kryptoměnami, například na propad akcií byznysově-analytické MicroStrategy, která má ve své rozvaze přes 120 tisíc bitcoinů. Razantní pokles cen bitcoinu a spol. by tedy zahýbal i hodnotou MicroStrategy.

„Ano, mám short na tuhle firmu, ale není to moje největší pozice,“ doplnil tehdy Vávra. Podle jeho přesvědčení dojde také na pokles společnosti Silvergate Bank, která se zaměřuje na financování kryptoměnových projektů či fintechů.

Letošní růst kurzů kryptoměn ale přispívá k prudkému růstu akcií MicroStrategy (od ledna posílily na téměř dvojnásobek). Kromě toho pozitivní sentiment ve světě virtuálních měn nezvyšuje šance, že by v oboru došlo k další vlně nucených likvidací, potenciálně dopadajících i na společnost Tether, vydavatele stejnojmenného stablecoinu obchodovaného pod zkratkou USDT. Firma dříve například poskytla půjčku „kryptobance“ Celsius v hodnotě téměř miliardy dolarů, Celsius však zkrachoval. Otázka za miliardy je, kolik podobných otřesů by Tether zvládl v pohodě ustát. „Vývoj krypta na začátku roku ale neberu jako potvrzení ani vyvrácení argumentů, které považuji za validní pro moji sázku,“ reaguje Vávra.

Co si myslet o tetheru? Bitcoinový evangelista Kicom ve videu rozebírá důvěryhodnost stablecoinu: Video se připravuje ... Video vzniklo v únoru 2021 • VIDEO Jakub Vejmola

Právě na finančním zdraví Tetheru má záviset stabilita jeho dolarového stablecoinu s tržní valuací 70 miliard dolarů – jen bitcoin a ether mají vyšší souhrnnou hodnotu všech svých digitálních mincí v oběhu. Stablecoin ze své podstaty závisí na dostatečném krytí své hodnoty. Každý jednotlivý USDT by měl být ze strany Tetheru zajištěn jedním dolarem.

Do jaké míry se tak ale reálně děje, to je předmětem dlouholetých a pravidelně se opakujících spekulací. Možná nejpřesvědčivější odpověď by přineslo například to, kdyby se všichni držitelé tetheru rozhodli exitovat ve stejný okamžik a směnit své stablecoiny za dolary. Momentálně ale krypto zažívá opak odlivu kapitálu.

Mazivo byznysu

Proč je tether důležitý? Podstatná část obchodů na kryptoburzách se vyřizuje právě v tomto stablecoinu. Lze si ho představit jako obdobu žetonu v kasinu, který významně usnadňuje trading. Ulehčuje přesun mezi burzami či digitálními peněženkami a kryptospekulanti jej díky navázání na kurz dolaru využívají jako prostředek, kam „zaparkovat“ své virtuální jmění a ochránit jej před masivními výkyvy ceny bitcoinu a dalších kryptoměn.