Zakladatel zkrachovalé kryptoměnové burzy FTX Sam Bankman-Fried si u soudu v New Yorku vyslech rozsudek 25 letům odnětí svobody vězení. Porota už loni v listopadu uznala Bankmana-Frieda vinným ze zpronevěry, kterou úřady označily za jeden z největších podvodů v americké historii. Bankmanovi-Friedovi hrozilo až 50 let vězení.

Soudce Lewis Kaplan odmítl tvrzení Bankmana-Frieda, že zákazníci FTX ve skutečnosti nepřišli o žádné peníze, a uvedl, že odsouzený během procesu opakovaně lhal. Dodal, že Bankman-Fried neprojevil žádnou lítost.

„Věděl, že to, co dělá, je špatné,“ řekl Kaplan. „Věděl, že to je trestné. Lituje, že velmi špatně odhadl pravděpodobnost svého dopadení. Ale k ničemu se nepřizná,“ dodal soudce.

FTX byla před kolapsem v listopadu 2022 druhou největší kryptoměnovou burzou na světě a pro miliony lidí byla vstupní branou na trh s digitálními aktivy.

Podle soudu zákazníci FTX přišli o osm miliard dolarů, investoři do FTX ztratili 1,7 miliardy dolarů a věřitelé hedgeového fondu Alameda Research, který Bankman-Fried založil, přišli o dalších 1,3 miliardy dolarů.

„Tvrzení obžalovaného, že zákazníci a věřitelé FTX budou odškodněni v plné výši, je zavádějící,“ uvedl Kaplan. „Zloděj, který odveze svůj lup do Las Vegas a úspěšně vsadí ukradené peníze, nemá nárok snížení trestu, protože použije své výhry v Las Vegas na splacení toho, co ukradl,“ poznamenal soudce.