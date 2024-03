Vydělat balík peněz a použít je co nejefektivněji na zlepšení světa. Sam Bankman-Fried, zakladatel kryptoburzy FTX, která neoprávněně používala vklady klientů k vysoce rizikovým investicím, rád tvrdil, že ho zajímá dobročinnost. Nakonec by mohl zlepšit aspoň svět krypta tím, že se z jeho odsouzení za podvody stane odstrašující příklad.

Z dění na trhu to, zatím naneštěstí vypadá, že se vlastně nikdo z ničeho moc nepoučil. Další průšvihy typu FTX proto ještě přijdou – ať už budou dílem podvodu, nebo naivity. O kolik peněz musejí investoři přijít a kolik podvodníků musí skončit před soudem, aby si lidé dávali při investici do krypta větší pozor? I takhle by mohla znít otázka položená efektivním altruistou, tedy někým, kdo by při zlepšování světa rád postupoval co nejvíce racionálně.

Čtvrteční soud se Samem Bankmanem-Friedem, samozvaným altruistou, je dobrou příležitostí si podobné otázky pokládat. Jenže odpovědi, které se nabízejí, moc pozitivní nejsou.

Kryptotrh jako by na podvodně vedenou centralizovanou burzu FTX zapomněl. Nejrůznější bizarní alternativní kryptoměny divoce rostou. V internetových reklamách včetně těch na Googlu či YouTube běžně inzerují podvodníci vábící na zaručené výdělky z krypta. Objevují se více či méně důvěryhodné digitální mince, které mají spolehlivě těžit z rozmachu umělé inteligence. Citelné zvýšení úrokových sazeb zjevně přibrzdilo krypto jen dočasně.

Nač si dát pozor při investicích do krypta. Podívejte se na video:

Pět způsobů, jak přijít o vše na kryptoměnách • Videohub

A pokud pád FTX rozpoutal debaty o tom, jak je nechávání prostředků na centralizovaných kryptoburzách nebezpečné, a bořil étos bitcoinu, současné dění je v některých ohledech ještě varovnější.

Jedno číslo za všechny: Devět z jedenácti nedávno spuštěných burzovně obchodovaných fondů na bitcoin drží pro své klienty virtuální měny u Coinbase, jedné z největších kryptoburz na světě. U té kryptoburzy, které se ani letos nevyhnuly výpadky při trochu větším náporu běžných klientů. Masivní úspěch nových ETF dává na chvíli zapomenout na skutečnost, jak obrovské jmění – nové burzovní fondy stihly nasát řádově statisíce bitcoinů – závisí na fungování jediné firmy.

Je to paradoxní vývoj v případě nejstarší kryptoměny, jejímž hlavním funkčním principem je nezávislost na nějaké centrální entitě. Už jenom proto by bylo naivní si myslet, že s odsouzením Bankmana-Frieda najednou masivní průšvihy nehrozí.