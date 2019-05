Bitcoin nenahradí oficiální měnu, míní odborník | E15.cz

Digitální měna bitcoin by v budoucnosti neměla nahradit oficiální měnu, ale stane se součástí měnového systému. Běžné peníze ztratí své privilegované postavení. Na mezinárodní konferenci AMEC Global Summit to řekl odborník na kryptoměnu Jakub Jedlinský z Vysoké školy ekonomické v Praze. Podle něj se některé tradiční měny přesunou i do decentralizovaných databází (tzv. blockchain), které uchovávají neustále se rozšiřující počet záznamů a u kryptoměn slouží jako účetní kniha.

Bitcoin se dostal do centra pozornosti médií v roce 2017, kdy jeho hodnota překonala v závěru roku 19.000 dolarů. Později ale prudce oslabil. Letos však opět roste a jeho hodnota v polovině května činila osm tisíc dolarů.

Podle Jedlinského se decentralizované databáze v budoucnu připojí k současným propojeným databázím, jako jsou běžné účty, centrální banky, Visa, PayPal a další. „Tradiční systém jsou propojené databáze, je to takový klub lidí, kteří si důvěřují. Blockchain je lineární databáze a nemusíte důvěřovat nikomu,“ řekl. Databáze uchovává hodnoty a osobní data v digitální formě, aniž by bylo třeba spoléhat se na třetí stranu.

Lidé budou podle Jedlinského používat několik měn různých funkcí a platit několika způsoby. „Současné způsoby plateb, kromě hotovosti, jsou problematické. Musíte někomu dát své informace, například o kreditní kartě. U kryptoměny žádné informace o sobě neposkytujete, máte jen svůj soukromý klíč. Je to jako platba v hotovosti, jen je online,“ sdělil Jedlinský.

Bezpečnost platby doplní také chytré kontrakty, díky kterým se uskuteční platby v reálném čase a všechny informace, jako jsou kliknutí na internetu, budou zaznamenány v databázi.

Podle Jedlinského je blockchain nejbezpečnější způsob, jak uchovat hodnotu. „Proto věřím, že i některé centrální banky budou používat bitcoin místo zlaté rezervy,“ řekl.

Naopak podle řady analytiků je vývoj bitcoinu nahodilý a velice kolísavý, což nahrává spekulantům. „U bitcoinu se nic nezměnilo. Vývoj ceny bitcoinu je v podstatě čistě nahodilým jevem. Do budoucna jeho cena může stejně tak letět nahoru, jako padat ke dnu,“ řekl již dříve ČTK analytik společnosti Cyrrus Michal Brožka. Investice do bitcoinu není věc rozumu, je to podle něj spíš „srdcová záležitost“. Analytik portálu Capitalinked.com Radim Dohnal v horizontu tří let čeká návrat směrem k tisíci dolarům za bitcoin. „V horizontu tří až pěti let předpokládá prosazení jiné kryptoměny, nezatížené tolika skandály,“ uvedl.

Bitcoin a další kryptoměny vznikly v roce 2009 na základě článku anonymního vývojáře pod pseudonymem Satoše Nakamota, kde popsal technologii kryptoměny. Je to virtuální internetová měna bez centrální autority, která by řídila množství peněz v oběhu. Nikdo nemůže měnu ovlivňovat, padělat, zabavovat účty, kontrolovat peněžní toky nebo způsobovat inflaci. Cena bitcoinu se odvíjí od důvěry a ochoty vlastníků s ním obchodovat, hodnotu tedy určuje pouze nabídka a poptávka.

V roce 2017 zažíval bitcoin prudký růst, v závěru loňského roku však jeho hodnota sestoupila do blízkosti 3000 dolarů. Letos v polovině května bitcoin poprvé od loňského července opět překonal hranici osm tisíc dolarů, později však mírně oslabil a nyní se pohybuje kolem 7800 dolarů. Mezi další digitální měny patří například litecoin, ethereum či XRP (Ripple).