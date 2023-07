Petr Mára prodal, Bieber drží. Opičí NFT prudce ztrácí na hodnotě | e15.cz

Zatímco bitcoinu a dalším kryptoměnám se poslední měsíce celkem daří, trend nezaměnitelných tokenů (NFT) skomírá. Úpadek se nevyhnul ani donedávna mimořádně populární kolekci znuděných opičáků (Bored Ape Yacht Club), do níž investovali například zpěvák Justin Bieber nebo v Česku youtuber Petr Mára. Prvně jmenovaný však ze své vstupní investice odepsal 95 procent.

Propad směnného kurzu NFT obrázků z kolekce Bored Ape Yacht Club poslední měsíc ještě zrychlil. Zatímco začátkem června dosahovala minimální prodejní cena těchto nezaměnitelných tokenů necelých 90 tisíc dolarů, v pátek se pohybovala pod 60 tisíci dolary.

Kanadský zpěvák si přitom digitální stvrzenku o vlastnictví obrázku znuděné opice (NFT formálně nic jiného nepředstavují) pořídil za 1,3 milionu dolarů. Skutečná mizerie jeho investice by se ukázala v případě, že by se Bieber rozhodl svoje NFT prodat – lze předpokládat, že by se mu je povedlo udat díky jeho věhlasu o něco dráže.

Aktuální cenový trend kolem donedávna populárních nezaměnitelných tokenů je však jasný. Pro každého, kdo už se připravuje na příští býčí trh v oblasti kryptoměn, skýtá současný vývoj trhu s NFT několik ponaučení.