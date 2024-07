Skok v ceně bitcoinu o necelých deset procent během dvou dnů napověděl, že větší zájem byl tentokrát o nákup kryptoměny než její prodej. To je úplně jiná reakce na zásadní víkendové dění, než před třemi měsíci, kdy Írán během druhé dubnové soboty vyslal rakety na Izrael, čímž mimo jiné okamžitě sestřelil cenu bitcoinu o deset procent. Jakmile bylo jasné, že k otevřené válce mezi těmito státy nedojde, bitcoin své ztráty umazal.

Tentokrát došlo k útoku na favorita voleb do pozice nejmocnějšího člověka planety – a největší kryptoměna jako by svou reakcí připomínala bájný bezpečný přístav a obdobu zlata během chaotického vývoje událostí.

„Víkendové události znamenají změnu amerických politických norem. Na trzích teď budou investoři více sázet na to, co považují za bezpečný přístav. Budou se ale klonit i k jeho méně tradičním obdobám,“ cituje agentura Bloomberg analytika investiční společnosti Capital.com Kylea Rodda, podle kterého klienti po střelbě na amerického exprezidenta ve zvýšené míře zkoušeli převést prostředky kromě do zlata mimo jiné i do bitcoinu.

Vlastnosti největší kryptoměny se přitom nijak zásadně nezměnily od nedávného íránského útoku, který představy o bitcoinu coby obdobě digitálního zlata naboural. Úplně jiné jsou ale okolnosti obou událostí.