Pád FTX kryptu napoví, kudy se ubírat nemá, míní právník Kozub | E15.cz

Vypadá to jako spor s velkými dopady na byznys. V Česku funguje řada průkopnických firem v oblasti virtuálních měn, zároveň je pro kryptopodnikatele velký problém otevřít si v místní bance účet. „Od klientů a kamarádů vím, že případů, kdy má banka nějakým způsobem problém s kryptem, existují kvanta,“ říká v rozhovoru advokát a spoluzakladatel Blockchain Legal Radim Kozub. Situaci podle něj může aspoň částečně změnit přijetí komplexní evropské regulace kryptoaktiv s názvem MiCA (Markets in Crypto-Assets). Norma prý může paradoxně znamenat pro Česko šanci, aby svůj význam na kryptoměnové mapě světa ještě posílilo. Téma regulace a důvěryhodnosti byznysu kolem kryptoměn ještě nabývá na důležitosti po pádu burzy FTX .

Může chystaná evropská kryptoregulace MiCA pomoci stát se Česku kryptovelmocí?

Je to reálné. Stane se to tehdy, pokud Česká národní banka bude regulátor, který k aplikaci přistoupí racionálně (v Česku po zavedení MiCA například nebude možné podnikat v oblasti virtuálních měn bez speciální licence, pozn. aut.)

Jak by takový racionální přístup podle vás vypadal? Svým způsobem Česko kryptovelmocí už je – vznikly tady průkopnické projekty v oblasti uchovávání, těžby či nakupování bitcoinu...

Racionální přístup regulátora znamená, že se bude snažit naplnit to, co ta regulace chce, ale nepojme ji jako pověstný klacek házený pod nohy žadatelům o licenci. A v takovém případě se může naše země stát nástupním místem pro celou řadu nových subjektů včetně těch, které budou hledat cesty k působení na evropském trhu. Česko by pak mohly mít jako určitou domovskou zemi. Už nyní zde velmi slušně funguje řada úspěšných firem v byznysu kolem bitcoinu a spol., mají navíc solidní globální renomé.

Zároveň je ale Česko relativně malý trh. K čemu by bylo, kdyby se místním regulátorům povedlo nastavit licenční řízení lépe než zbytku Evropy - k čemu by byla velkému kryptobyznysu licence od České národní banky?

Jednoduše už jen k tomu, že v momentě, kdy získáte kryptolicenci v jednom unijním státě, tak pak můžete tento byznys provozovat i ve všech ostatních státech Evropské unie. V podstatě je pak potřeba jen takzvaná pasportizace, čili podstoupit jen formální proces na potvrzení toho, že jste skutečně v daném státě EU obdržel licenci a vymezení okruhu států EU, kde budete služby poskytovat.

Ochránila by MiCA peníze Evropanů pred krachem FTX?

Jediná upřímná odpověď je: nevím. Ale když si zkusím zavěštit s tím, co víme: