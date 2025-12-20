Česko se příští rok zadluží více. Schillerová připustila vyšší deficit
- Nová vláda v prvním roce šetřit nebude.
- Plánovaný schodek rozpočtu nejspíš bude muset minimálně pro rok 2026 zvýšit.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) považuje za pravděpodobné, že se bude muset zvýšit schodek rozpočtu na příští rok. Řekla to České televizi. Návrh připravený předchozím kabinetem Petra Fialy (ODS) počítal s deficitem 286 miliard korun.
Schillerová uvedla, že se při schůzkách s ministry snažila minimalizovat požadavky, například v resortech dopravy či práce a sociálních věcí ale peníze podle ní chybí. O kolik by se schodek mohl zvýšit, nesdělila. Rozpočet připravený předchozí vládou podle ní není reálný a pravdivý.
Premiér Andrej Babiš (ANO) po úterním jednání vlády uvedl, že jeho kabinet by měl projednat návrh státního rozpočtu na příští rok 19. ledna. Česko příští rok zahájí v rozpočtovém provizoriu, které omezuje státní výdaje.
Podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je maximální povolený deficit pro příští rok 237 miliard korun. Už návrh Fialova kabinetu počítal s vyšším schodkem, na dodatečných 49 miliard korun se ale vztahovaly výjimky ze zákona. Byly to výdaje na obranu nad dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) a půjčka na stavbu nových bloků jaderné elektrárny Dukovany.
Rozpočtové provizorium bude znamenat, že měsíční výdaje budou omezeny na jednu dvanáctinu celkových výdajů letošního roku. Naposledy v něm Česko fungovalo v roce 2022, kdy Fialova vláda odmítla návrh předchozího Babišova kabinetu a vypracovala rozpočet vlastní. Podle odborníků krátkodobé provizorium neznamená pro zemi zásadní problém. pokud by však trvalo více měsíců, mohlo by omezit investiční aktivitu státu.
Schillerová dnes v ČT dále řekla, že by do konce února chtěla mít zpracovanou legislativní předlohu k zavedení elektronické evidence tržeb (EET) pro všechny kategorie obchodníků od roku 2027. Zároveň její resort připraví daňový balíček, v němž bude zahrnuto snížení daně z přidané hodnoty na nealkoholické nápoje podávané jako součást stravovací služby nebo osvobození spropitného od daní a sociálního a zdravotního pojištění.