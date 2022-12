Radovan Vávra zanevřel na bitcoin a dno kryptoměny je zase blíž | E15.cz

Končí týden, který byl ve světě kryptoměn opět mimořádně zběsilý. A to i na domácí scéně. Do velkých potíží se dostala platforma Xixoio a krátce předtím se nechal známý investor Radovan Vávra slyšet, že ho bitcoin zklamal a kryptoměna nemá žádnou valnou budoucnost. Vávrova kritika ale momentálně není tou největší výzvou, se kterou se musí držitelé bitcoinu vypořádat. Ne že by na podobná slova a zatracování bitcoinu nebyli zvyklí. Obvykle to přichází v době, kdy se kryptoměn dostala či brzy dostane na lokální cenové dno.