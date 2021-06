Bitcoin a další kryptoměny už možná mají období růstu za sebou | E15.cz

Bitcoin odepsal ze svého letošního maxima téměř padesát procent. U každé jiné investice by nebylo pochyb, že začal takzvaný medvědí trh, v případě kryptoměn je ale situace složitější. Vyplývá to z odpovědí kryptoměnových odborníků, které oslovil server E15. Experti se však shodnou na tom, že minimálně v krátkodobém horizontu by se držitelé digitálních mincí raději měli připravit na další pád jejich hodnoty. Pak se ukáže, nakolik je struktura současného trhu jiná v porovnání s roky 2017 a 2018, kdy nejrozšířenější kryptoměna klesla až o 80 procent v porovnání s vrcholem.