Šikana kryptoměn v USA končí, z Trumpa je Crypto Boy a otáčí i Biden

Poslední rok a půl neměly kryptoměny ve Spojených státech zrovna na růžích ustláno. Po krachu burzy FTX a dalších společností se administrativa prezidenta Joea Bidena rozhodla vůči sektoru přitvrdit a vypustila na něj svého hlídacího psa Garyho Genslera, šéfa komise pro cenné papíry SEC. Ten podával žaloby na vše, co mělo co společného s kryptem, firmy, peněženky i developery aplikací.

Když se už ale všichni začali pomalu obávat, jak to s kryptoměnami v USA bude, přišla nečekaná otočka o 180 stupňů a najednou je vše do růžova. Změnu přístupu prakticky celého establishmentu protlačili na jedné straně miliardoví obři z Wall Street, na druhé pak přispěly i blížící se prezidentské volby a volby do Kongresu.

Motivy Wall Street jsou poměrně jednoduché. Investiční společnosti a banky viděly, jak obrovská poptávka je po ETF fondech s bitcoinem, které se rozjely letos v lednu a které už nasbíraly desítky miliard dolarů. Jedná se o vůbec nejúspěšnější a nejrychleji rostoucí étéefka v historii.

Lobbisté vyslaní Wall Street tak začali na politiky tlačit, aby a) svými útoky neohrožovali investice jejich klientů a b) aby jim povolili další ETF fondy. V první řadě ty s etherem, druhou největší kryptoměnou, které ale SEC dlouhé roky blokovala.

Trump a volby

Politická otočka je o něco komplikovanější. On totiž ani Donald Trump v době svého prezidentování nebyl kryptoměnám příliš nakloněn. Pomalu začal otáčet až během posledního roku a půl, i když to za tím stály čistě peníze. Trump postupně vydal tři „vlastenecky“ laděné NFT kolekce se svými portréty a vydělal na nich miliony pro svou kampaň.