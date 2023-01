Stát si pro vás vždycky přijde. V kryptosvětě vzniká DarkFi, na které mají být vlády krátké | E15.cz

Nový díl podcastu Kryptospace přináší přehled toho, co je to Solar Punk a Lunar Punk a jaké myšlenky za nimi stojí.

Jakýkoliv americký občan, rezident či firma, která by použila aplikaci Tornado Cash, čekají drsné tresty: pokuty od 50 tisíc do 10 milionů dolarů nebo vězení od 10 do 30 let.

V rámci kryptosvěta to způsobilo rozkol a vznikla dvě hnutí, která jsou dnes často označována jako Solar Punk a Lunar Punk. Těm prvním se někdy posměšně přezdívá sluníčkáři či hipíci. Ti druzí jsou zase pesimističtí anarchisté, kteří věří, že střet se státem je nevyhnutelný. A všechny aplikace v rámci decentralizovaných financí, které vznikají na blockchainu, musí být anonymní a rezistentní jakýmkoliv zásahům státu či policie.

Patří mezi ně i hackerka a developerka Rachel-Rose O’Leary, která se se svým týmem nyní zabývá vývojem nového projektu DarkFi, temných financí. Plně anonymního blockchainu, který dokáže své uživatele před kontrolou ze strany státu uchránit.

