Největší akvizice Španělovy SPM Invest. Jeho fond koupil za miliardy brněnský Campus Science Park
- Majitel vydavatelství Echo Media, investiční skupina SPM podnikatelů Slavomíra Pavlíčka a Marka Španěla, dokončil svou doposud největší transakci.
- Z rukou někdejšího majitele, nadnárodní společnosti Corebridge Real Estate Investors, přebírá brněnský kancelářský komplex The Campus Science Park.
- Transakce za 2,3 miliardy korun se v segmentu kancelářských budov zařadí mezi největší tohoto roku.
Zmíněnou cenovku zveřejnila kupující SPM Invest s tím, že jde o enterprise value, to znamená hodnotu aktiva, do které je započtený i jeho samotný dluh. Kolik stál komplex bez dluhů, fond neuvedl.
„Po loňské úspěšné akvizici pražského Paláce Křižík nám dávalo smysl strategicky posílit naše pozice také v Brně s cílem vytvořit dobře diverzifikované portfolio českých komerčních nemovitostí,“ říká k transakci Kateřina Skalická, Partner SPM Invest. Dosud největší akvizicí fondu byl právě Palác Křižík.
„Naším provozním cílem bude dále zvýšit obsazenost prostor při zachování vysokého standardu služeb nájemcům. V segmentu nemovitostí se nyní budeme poohlížet hlavně po zajímavých rezidenčních nemovitostech, zejména těch na území Prahy 5. Zároveň zůstáváme otevřeni vůči atraktivně oceněným příležitostem,” pokračuje.
Důvod prodeje není zřejmý. Podle informací e15 se ale skupina Corebridge Real Estate Investors chystá získaný kapitál inestovat jinde. Na realitním trhu se tím nadále potvrzuje trend odlivu zahraničního kapitálu a naopak vzrůstajícího vliv toho českého.
„Jde o zcela výjimečný rok. Kromě několika letošních transakcí v průmyslovém segmentu čeští hráči skoupili takřka všechny významné nemovitosti, které byly na prodej,“ hodnotí Zdenka Klapalová, jednatelka poradenské společnosti Knight Frank.
„Z pohledu kancelářského segmentu jde určitě o jednu z největších transakcí, nicméně rok ještě nekončí a čekám pár dalších významných obchodů,“ dodala Klapalová s tím, že letošní rok je z pohledu investic rekordní. Příští rok nový rekord neočekává.
Brněnský kampus a SPM
The Campus Science Park, který byl budován v etapách mezi roky 2009 a 2018, nabízí prémiové kancelářské prostory a tvoří pomyslné byznysové srdce moderní čtvrti jihozápadní části Brna.
Komplex se skládá z pěti kancelářských budov propojených samostatným náměstím s širokými možnostmi pro odpočinek a provozování volnočasových aktivit. Kancelářské prostory o celkové výměře přes padesát tisíc metrů čtverečních si pro své sídlo zvolily společnosti jako AT&T, KBC, Seznam.cz nebo Česká spořitelna.
Pro SPM je investice významným posílením realitní divize, podle Španěla ale zacílení fondu zůstává neměnné. Primárním cílem je hledat kapitálové investiční příležitosti u rozvinutých podniků.
Fond vznikl na základě úspěchu technologické společnosti Bohemia Interactive, která vydává světoznámé herní tituly, jako je Operace Flashpoint. Kromě toho firma vlastní vydavatelství Echo Media a investuje do startupů. Čistá hodnota aktiv fondu k loňskému roku dosáhla 15 miliard korun.