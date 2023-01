Slasti a strasti s kryptem v Alze. Co může nastat při placení | E15.cz

Kdo by si chtěl vyzvednout objednávku zaplacenou kryptem raději v kamenné pobočce než v Alzaboxu, může narazit na trable.

Zavedení kryptoměnových plateb v e-shopu Alza.cz byl průkopnický počin, který ale i více než pět let po jeho uskutečnění občas provázejí nedostatky.

V roce 2017, kdy bitcoin poprvé vstoupil do povědomí širší veřejnosti, neexistovala ve střední Evropě významnější firma, která by začala akceptovat bitcoinové platby. Vykročení Alzy do krypta jasně předznamenalo, že bitcoin a spol. mohou najít uplatnění i mimo prostory Paralelní Polis, kterou si oblíbili bitcoinoví nadšenci a kryptoanarchisté.

„Nikdo nečekal, že by přes krypto tehdy Alza mohla mít čtyři procenta z obratu,“ uvedl v rozhovoru pro deník E15 Igor Paurer, který tehdy v roli ředitele e-commerce za zavedení bitcoinových plateb v Alze zodpovídal.

Co čeká svět kryptoměn v roce 2023. Podívejte se na video: Video se připravuje ... Krypto 2023: Přijde regulace? • VIDEO Videohub

Celý krok Paurer hodnotí jako překvapivý úspěch. Ten ještě vynikne v kontextu toho, že i sám bitcoinový nadšenec Paurer se podle vlastních slov musí do používaní bitcoinu coby platidla spíš nutit. Fanoušci kryptoměny si zvykli ji spíš dlouhodobě držet.

Nehledě na pochroumanou pověst kryptoměn coby prostředku směny či údajné pojistky proti inflaci lze ale v Alze platit kryptoměnami dodnes. Množné číslo je zvoleno správně – kromě bitcoinu a litecoinu postupně přibyla možnost uhradit