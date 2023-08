Tether vydělává miliardy, shortař Aleš Vávra prohrává sázku | e15.cz

Během úterý expiruje v české investiční komunitě pozorně sledovaná sázka o osud kryptotrhu. Pokud by byznysově zkolabovala společnost Tether, čekal by ceny virtuálních měn málokdy vídaný otřes. Přesně na to loni v létě vsadil bývalý makléř J&T Banky a nynější manažer fondu Metatron Capital Short Aleš Vávra. S předstihem uznal, že sázku s investorem do bitcoinových startupů Alexandrem Pilařem prohraje. Byznysu kolem virtuálních měn však Vávra nadále věští temné časy. S kůží na trh šel i jím spravovaný fond.