Tether posílil svou pozici, investor Vávra mu předpovídá kolaps | e15.cz

Americké úřady se v poslední době rozhodly pořádně podívat na to, za jakých podmínek vlastně mohou tamní firmy vydávat své vlastní virtuální měny navázané na kurz dolaru. Podmínky to mají být přísnější než dosud a na vývoji kryptotrhu je to znát. Posiluje váha off-shore virtuální měny tether, kterou část skeptiků označuje za časovanou bombu světa kryptoměn.