Binance a Trump zachraňují letošní zisky kryptospekulantů | E15.cz

Rok 2022 byl v mnoha směrech pro investory horší, než se ještě v lednu jevilo. Pro kryptoměny to tak úplně neplatí. Zní to paradoxně, obzvláště po krachu FTX a propadu bitcoinu o více než šedesát procent. Jenže krypto se dlouhodobě chová maniodepresivně a historie jasně ukazuje, že jeho propady umějí být ještě nelítostnější. To nic nemění na tom, že ve světě digitálních měn se letos dalo vydělat jen těžko. Ale šlo to.