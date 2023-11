Argentina má za prezidenta bitcoinera a do krypta se hrnou obři | e15.cz

A začneme trhy. Ještě přes víkend to vypadalo na drobnou korekci, ale v pondělí ráno už je jasné, že trhy, sice mírně, ale stále rostou. Celková kapitalizace všech kryptoměn poskočila za týden o dvě procenta a jsme těsně pod 1,5 bilionem dolarů.

Bitcoin zůstal za posledních sedm dní téměř na svém, když si připsal 0,8 procenta a stojí 37 200 dolarů za kus.

Ether dvě procenta odepsal a prodává se těsně nad 2000 dolarů.

Vítězů je opět celá řada. Z TOP 100 je na prvním místě s růstem o 69 procent projekt Bittensor, který slibuje revoluci s decentralizovanou chytrou inteligencí. 63,7 procenta pak přidal blockchain Kaspa a 41 procent projekt Render.

Poražených je také celá řada, hlavně ale u menších projektů, kde se hodně sekaly manické zisky z posledních týdnů. V TOP 100 to až taková divočina nebyla. Nejvíc, 23 procenta, odepsalo online kasino Rollbit, druhý se ztrátou 10,3 procenta je Filecoin a třetí s 9,7 procenty Conflux.

Bitcoiner argentinským prezidentem

Novým argentinským prezidentem se stal 53letý Javier Milei, radikální libertarián, samozvaný nepřítel státu a státních podpor a milovník bitcoinu. Z jeho prohlášení, že jsou centrální banky jeden velký podvod, musí každému bitcoinerovi hřát u srdéčka.

Ano, člověk musí dát za pravdu i západním kritikům, kteří mu vyčítají populismus, nerealistické vize ale i třeba obdivování Trumpa. Ten mu mimo jiné jako jeden z prvních už stihl blahopřát. Milei je také zásadně proti potratům či legalizaci drog.

Ukazuje se ale, že zoufalé časy si hledají zoufalé činy. Nebo vůdce. Protože z dřívějšího premianta Jižní Ameriky se za posledních několik dekád stal propadlík, životní úroveň v Argentině strmě klesá a trápí jí hyperinflace. A Mileiův oponent Sergio Massa tento starý režim přímo reprezentoval.

Jinak k tomu doporučím výborný tweet Pala Luptáka, který nyní v Buenos Aires je.

Milei bude každopádně dramatická změna a totální otočka od ekonomicky levicového přístupu plného subvencí a sociálních dávek k ekonomické pravici. Takže uvidíme, co se mu z jeho vizí podaří prosadit. Třeba si budeme brzy do Argentiny jezdit platit bitcoinem, bylo by to rozhodně lákavější než k diktátorovi Bukelemu do El Salvadoru nebo do ještě horší Středoafrické republiky.

Další etherový ETF fond a XRP nikdo nechce

Před 14 dny se vyrojily informace, že největší investiční firma na světě BlackRock chce spotový ETF fond i u Etherea. No a minulý týden o něj konečně požádala u americké komise pro cenné papíry.

A aby u toho nebyl BlackRock sám, tak o ten samý fond tento týden požádala i třetí největší investiční společnost na světě, Fidelity. Ta spravuje aktiva ve výši nějakých 4,3 bilionu dolarů, tedy asi 1,5násobek českého HDP. Taky žádný drobek, tak jen tak dál.

Smůlu naopak mají milovníci jedné z nejstarších kryptoměn XRP, která se i přes touhy své až téměř fanatické komunity ne a ne chytit. Proč to zmiňuji? No protože se opět vyrojily falešné zprávy o tom, že BlackRock plánuje spotový ETF fond i u nich.

Ono tedy nešlo úplně o fake news, ale spíš promyšlenou snahu o manipulování s trhem. Protože na stránkách ministerstva vnitra státu Delaware se opravdu objevila žádost o schválení iShare XRP Trust od firmy, která si říká BlackRock Advisors. Ten pravý BlackRock ale vzápětí vehementně popřel, že by za tím stál on.

Někdo si na rychlém růstu a pádu XRP asi pěkně namastil kapsu.

Další bankovní obři jdou do krypta

Zprávy o velkých finančních institucích vstupujících do krypta vyskakují jak na běžícím pásu. A dnes tomu nebude jinak.

Začneme blockchainem Avalanche, u nějž firma Ava Labs oznámila spolupráci s finančním obrem JP Morgan a známou investiční společnosti Apollo. Dceřinka americké banky firma Onyx na blockchainu fungujícím na technologii Avalanche testuje tokenizaci portfolií a automatizaci jejich správy. Tzv. proof-of-concept vznikl v rámci Project Guardian, za kterým stojí Monetary Authority of Singapore. A podle prvních výsledků může být v řadě případů využití blockchainu mnohem efektivnější než tradiční přístupy.

Pár dní na to vyskočila další zpráva, že v rámci Project Guardian s Avalanchem spolupracuje i další obr, Citi Group. Jejich proof-of-concept se zaměřil zase na simulaci obchodování s cizími měnami. Opět si to všichni chválí, hlavně nový koncept nastavování cen, který společně vyvinuli.

Do krypta jde i Commerzbank a korejští penzisté

Německá Commerzbank totiž získala od tamního regulátora licenci na kustodiánství kryptoměn. Ta jim umožní nejen digitální aktiva pro jejich zatím jen korporátní klienty spravovat, ale nabízet i celou další řadu s tím spojených služeb.

Každopádně další, kdo se do krypta pustil, je státní korejský penzijní fond National Pension Service. To je mimochodem třetí největší penzijní fond na světě. A do svého portfolia si ve třetím čtvrtletí přikoupil akcie největší americké kryptoburzy Coinbase za 20 milionů dolarů, tedy asi 450 milionů korun.

Ano, pro takového obra jsou to drobné. Ale stejně je zajímavé, kam diverzifikují.

Další burza chce vlastní blockchain

Po Binance, Coinbase a pravděpodobně Krakenu se totiž do vlastního blockchainu pouští i další obr, burza OKX. Chain se bude jmenovat X1, spuštěn by měl být už v prvním kvartálu příštího roku a k placení by měl využívat token burzy OKB.

OKX si pro spolupráci vybrala Polygon Labs, respektive jejich Chain Development Kit, který nabízí i technologii důkazů s nulovou znalostí, které pomáhají se soukromým. Uvidíme, co nám tato válka burz a jejich blockchainů přinese. Třeba se jim podaří do DeFi nalákat část svých uživatelů, jen samotná OKX jich má něco přes 20 milionů.