Bitcoin je nejvýš za devět měsíců, americké úřady si zasedly na krypto | e15.cz

Začneme zase trhy a tentokrát to jsou samé dobré zprávy. Skoro vše letí nahoru a největším tahounem je bitcoin.

Zatímco celý trh kryptoměn vyskočil zhruba o čtvrtinu na bilion a 229 miliard dolarů, bitcoin si od minulé neděle připsal krásných 37 procent a poprvé od loňského června překročil hranici 28 tisíc dolarů. Nyní mírně klesl na 27 800 dolarů za kus.

Dvojka na trhu ether za zbytkem krypta mírně pokulhávala, když vzrostla jen o 23,4 procenta a stojí 1790 dolarů.

Vítězů posledního týdne je ale víc, i když se jedná o někdy absolutně neznámé projekty. Třeba Conflux si připsal za týden 185 procent, Mask Network 115 procent a Stacks téměř 95 procent.

Těch, co ztráceli, je výrazně méně. Z těch větších spadl nejvíc MakerDAO, který přišel zhruba o 20 procent hodnoty. Ono totiž když váš hlavní produkt, tedy stablecoin DAI, přestane být stabilní, není se čemu divit.

Operace Chokepoint 2.0

Růst cen kryptoměn je trochu v protikladu k tomu, čím si minulý týden prošel celý bankovní svět.

Téměř dobrovolný konec Silverbank následoval předminulý týden run na Silicon Valley Bank a minulou neděli večer ještě američtí regulátoři zavřeli a zabavili Signature Bank.

Ani záruky americké vlády, že se klienti nemusí bát o své vklady, nezabránily panice a obrovskému poklesu akcií hlavně menších a středně velkých amerických bank.

Do problémů se dostal i obr na hliněných nohou Credit Suisse. Nepomohl ani speciální úvěr od švýcarské vlády a v neděli přišla zpráva, že jí kupuje UBS. A to za rovné dvě miliardy dolarů. Asi se zalekli nabídky od samozvaného kryptošlechtice Justina Suna.

Nás ale zajímá spíš krach tří bank na S. Protože kupodivu byly všechny tři krypto friendly.

Three of the largest U.S. banks that banked crypto businesses were taken out. There are still a few that exist though:



- Customers Bank

- First Foundation Bank

- Cross River Bank

- Sutton Bank

- Evolve Bank & Trust

- BankProv

- Quontic Bank — Larry Cermak (@lawmaster) March 13, 2023

Objevily se tak spekulace, že velmi razantní kroky regulátora FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) byly motivovány hlavně u Signature Bank právě tím, že přijímala vklady kryptofirem.

A nemyslí si to jen pár anonymů na Twitteru. Do FDIC se kvůli tomu opřel i jeden ze šéfu republikánské většiny v kongresu Tom Emmer a poslal dopis s žádostí o vysvětlení.

Today, I sent a letter to FDIC Chairman Gruenberg regarding reports that the FDIC is weaponizing recent instability in the banking sector to purge legal crypto activity from the U.S. 👇 pic.twitter.com/fDmaA0XGWv — Tom Emmer (@GOPMajorityWhip) March 15, 2023

Singature držela mnohem méně v dlouhodobých dluhopisech, než například Sillicon Valley Bank, která na jejich nuceném prodeji prodělala dvě miliardy dolarů.

I proto kroky FDIC kritizoval člen představenstva Signature Bank Barney Frank. To je mimo jiné bývalý kongresman z Massachusetts a autor Dodd-Frank Act. Jedná se o zákon z roku 2008, který měl zajistit přísnější dohled nad bankami, aby se neopakovala krize, na jejímž počátku stát krach banky Lehman Brothers.

Podle Franka bylo zavření a převzetí banky ze strany FDIC pro vedení obrovským šokem. A tvrdí, že regulátor chtěl pouze vyslat zprávu, aby se ostatní banky držely od krypta dál.

Spekulace pak ještě posílila zpráva, kterou přinesla agentura Reuters. Té dva zdroje řekly, že jednou z údajných podmínek pro případné kupce Signature Bank je, že se musí zbavit veškerého jejího byznysu spojeného s kryptoměnami.

Nic Carter, partner investiční firmy Castle Island Venture, to vše ve své trochu konspirační eseji Operation Chokepoint 2.0 označil za řízenou snahu přidusit celé odvětví.

Stablecoiny jsou opět stabilní

Dobrou zprávou je, že se konečně uklidnila krize kolem stablecoinů z minulého víkendu, kterou způsobilo, že společnost Circle měla 3,3 miliardy dolarů na účtech u Silicon Valley Bank. Peníze si v pondělí mohla firma vybrat a uložila je u BNY Mellon.

Stablecoiny USDC, DAI a další tak opět získaly svůj peg 1:1 k americkému dolaru.

KryptoSpace je nezávislý projekt ekonomického novináře Petra Lukáče. Každý týden přináší rozhovory a analýzy ze světa bitcoinu, etheru a decentralizovaných financí. Nově si můžete jeho volnou část poslechnout i na stránkách E15.

Pokud si z celé té rychlo-krize chceme vzít nějaké ponaučení, tak tedy že bychom neměli věřit ani stablecoinům. Snad kromě těch decentralizovaných, jako je LUSD.

A konečně můžeme na nějaké dobré zprávy.

Projekt Arbitrum bude mít po více než roce spekulací vlastní token. Tzv. airdrop mince ARB proběhne ve čtvrtek 23. března.

Blockchain Arbitrum One funguje nad Ethereem, jedná se o takzvanou druhou vrstvu, která na main-net posílá naráz vždy balík transakcí na potvrzení. To zaručuje, že jeho využívání je mnohem rychlejší a hlavně levnější než u samotného Etherea. Vydání tokenu zvýší decentralizaci i bezpečnost celého blockchainu.

Arbitrum je mezi tzv. druhými vrstvami nejrychleji rostoucí a jsou na něm už zamčené prostředky v hodnotě 1,6 miliardy dolarů.

Tým stojící za Arbitrem ale oznámil ještě jednu velkou věc. Už jsme se bavili o OpStacku, nástroji na jednoduché vytváření nových blockchainů pomocí technologie, na které stojí blockchain Optimism.

Arbitrum oznámilo toolkit Arbitrum Orbit na jednoduché vytváření třetích vrstev nad Arbitrem, které se na něm mohou vypořádávat.

A jak to bude se samotným tokenem ARB? Celkově jich bude vydáno deset miliard. A distribuce asi mohla být o něco decentralizovanější, ale žádná hrůza to také není. Uživatelům půjde 11,62 procenta tokenů, největší podíl dostane pokladna DAO (decentralizovaná organizace, která bude blockchain řídit), a to rovnou 43 procent, 27 procent pak připadne týmu tvůrců a 17,5 procenta dostanou investoři.

Kolik uživatel dostal, záleželo na tom, kolik transakcí a v jaké výši provedl, jestli poskytoval likviditu, jestli používal i Arbitrum Nova a další. Zda má vaše adresa na airdrop nárok, si můžete zkontrolovat na adrese arbitrum.foundation. Rozhodující byl stav ke 3. únoru.

Už se samozřejmě spekuluje o tom, jaká bude cena tokenu. Ve finále bude hodně záležet mimo jiné na tom, kolik tokenů a jak rychle se z těch deseti miliard dostane do oběhu. Mnoho odhadů se opírá o valuaci blockchainu Optimism. Pokud bychom se spokojili s takto velkým zjednodušením, mohl by jeden ARB stát zhruba 1,10 dolaru. Ale na to bych opravdu nespoléhal.

Zatím největší loupež roku

A z dobrých zpráv rovnou na ty špatné. Máme tu totiž první velký hack letošního roku. Obětí se stal projekt Euler Finance. Zloději si odnesli 200 milionů dolarů v USDC, wBTC, stETH a DAI.

Využili k tomu tzv. flash-loan attack. Pokud si chcete přečíst, co přesně se stalo, tady je analýza od Chainalysis.

Zajímavý je i následující vývoj. Jak je v DeFi už poměrně běžné, Euler poslal útočníkovi zprávu, že vše bude OK, pokud vrátí 90 procent ukradených tokenů. Výzva ale nezabrala. Tým Euleru na hlavu haclera potom vypsal odměnu jeden milion dolarů.

Tím to ale nekončí. Na hackera se obrátil i jeden z uživatelů Euleru, který mu napsal, že měl v aplikaci své životní úspory v hodnotě asi 86 etherů. Útočník mu na jeho adresu poslal 100 ETH – to je pěkné zhodnocení.

A tím nekončil. Dalších 100 ETH poslal i známým severokorejským hackerům Lazarus Group. Nevím, jestli se v tom vyžívá a příliš hrál GTA, ale jestli něco vzbudilo pozornost amerických úřadů včetně CIA, bylo to asi tohle.

Miliardová žaloba na influencery

Skupina investorů, kteří přišli o peníze při pádu burzy FTX, podala hromadnou žalobu na influencery, kteří měli burzu promovat. Problém byl u úročených spořicích účtů, které žalobci označují za cenné papíry. A po devíti youtuberech chtějí investoři rovnou miliardu dolarů.

Nejznámějším pro lidi z kryptosvěta je asi Ben Armstrong AKA BitBoy s necelým 1,5 milionem sledujících, mezi žalovanými je ale třeba i finanční youtuber Graham Stephan s 4,3 milionu uživatelů, Meet Kevin s 1,9 milionu uživatelů, Adrei Jikh s 2,21 milionu sledujících a další.

Argumentace cennými papíry je podle mě hodně vachrlatá a nemyslím si, že pokud někdo dělal placené partnerství s FTX, může za její krach. Reklama je prostě reklama. Zmiňovaný BitBoy navíc dva měsíce před jejím krachem proti FTX hodně brojil.

Na druhou stranu nějaká sebekontrola či cenzura je na místě, protože známé „e-celebrity“ často promují cokoliv, za co jim někdo zaplatí.

Telegraficky

Ethereum není cenný papír

Šéf americké komise pro cenné papíry se posledních pár týdnů snaží všechny přesvědčit, že dvojka na trhu Ethereum je cenný papír. V rámci slyšení u senátu to ale zase vyvracel Rostin Behnam, šéf americké Commodity Futures Trading Comission. Podle něj je Ethereum naprosto určitě komodita.

Možná by si to americké úřady mohly vyjasnit předtím, než začnou rozesílat pokuty za desítky milionů dolarů.

Breaking: the head of the CFTC says Ethereum is a commodity (not a security) and he has serious legal defense to support his argument pic.twitter.com/RdpmH3j2zB — Crypto Tea (@CryptoTea_) March 9, 2023

Šanghaj se blíží

Další skvělou zprávou pro Ethereum je, že konečně máme datum dlouho očekávaného upgradu sítě s názvem Shanghai. Dojde k němu 12. dubna a umožní, aby uživatelé, kteří zamkli své ethery do protokolu proof-of-stake, mohli postupně zase tyto své tokeny z kontraktu vyjmout.

Uniswap se rozšiřuje

Největší decentralizovaná směnárna na světě Uniswap je od minulého týdne na BNB Chainu (dříve Binance Smart Chain). Uniswap je jasnou jedničkou na Ethereu, Arbitru či Optimismu. Ale na BNB zatím vládla jeho kopie Pancake Swap.

Krok Uniswapu je poměrně logický. BNB Chain sice není největší co do peněz, které na něm jsou, nebo co do počtu transakcí. Má ale rozhodně největší počet aktivních uživatelů.

Dalším důvodem, proč chce Uniswap na další blockchain, je i to, že jeho aktuální třetí verze je nyní chráněna proti kopírování. Tato ochrana ale končí už v dubnu. A chce tak nabrat aspoň nějaký podíl na trhu, než někdo zkopíruje i ji.

Facebook končí s NFT, Starbucks začíná

Přehled zakončíme zprávami o NFT. Společnost Meta, která ovládá Facebook a Instagram, to po roce s digitálními jpegy vzdává. Firma zatím testovala vytváření a prodávání NFT na Instagramu a na obou platformách je pak mělo být možné sdílet.

Prý ale testovala vytváření nových NFTéček na Instagramu a na obou platformách je pak mělo jít i sdílet.

Důvody rozebral šéf finančních technologií Mety Stephane Kasriel na svém Twitteru.

Some product news: across the company, we're looking closely at what we prioritize to increase our focus. We’re winding down digital collectibles (NFTs) for now to focus on other ways to support creators, people, and businesses. 🧵[1/5] — Stephane Kasriel (@skasriel) March 13, 2023

Na druhé straně síť kaváren Starbucks do NFT šlape. Firma vydala kolekci dvou tisíc NFT po 100 dolarech nazvaných Journey Stamps a vyprodala je za 20 minut. Už v prosinci Starbucks rozjel věrnostní projekt Odyssey, což je NFT nadstavba jejich klasického a v USA velmi rozšířeného systému odměn a předplacených karet.