Když americké společnosti Tesla a MicroStrategy převedly část firemního jmění do bitcoinu, zaujaly tímto poměrně novátorským krokem nejen komunitu držitelů nejrozšířenější kryptoměny. Jak složité by rámcově bylo, kdyby se do své rozvahy rozhodla zařadit bitcoin i některá z tuzemských firem? V poradně E15 Premium odpovídá partner fondu Rockaway Blockchain Viktor Fischer.