Ledger: Vláda se může dostat k vašemu kryptu. Těží z toho Trezor | e15.cz

Jednička na trhu s hardwarovými peněženkami marně hasí PR katastrofu. Šéf francouzské společnosti Ledger Pascal Gauthier v podcastu What Bitcoin Did řekl, že za určitých okolností může mít přístup k virtuálním mincím jednotlivých uživatelů stát. Slova, která nahrávají českému výrobci konkurenční kryptopeněženky Trezor, vyvolala v bitcoinové komunitě prudkou vlnu nevole. Někteří uživatelé demonstrativně ničí své ledgery.

Ledger je terčem intenzivní kritiky několik posledních dnů. Vyvolalo ji oznámení volitelné funkce, které dovoluje uživatelům svěřit svůj seed (lze si zjednodušeně představit jako přístupový kód) od peněženky třetím stranám.

V případě jejich ztráty či zapomnění by si mohli přístup do kryptopeněženky nechat obnovit. Zároveň ale tato funkce znamená, že by si přístup k virtuálním mincím na Ledgeru mohl vyžádat stát, přiznal Gauthier. Tím rozčarování komunity ještě vygradoval. Manažer se ale snažil během podcastu svůj postoj vysvětlovat.