Wim Hof, vládce pravého ledového království | E15.cz

Na startu roku 2021 existují přesně tři typy lidí. První na svých instagramových a jiných síťových profilech ukazují, jak se denně oddávají blahodárnému rituálu otužování. Druzí lidé to sice nedělají, ale na instagramu sledují někoho, kdo to dělá. No a třetí typ jsou lidé, kteří nemají instagram. Toliko vtip na úvod.

Otužování se stalo hitem, a to i díky pandemii choroby COVID-19, jíž se všichni bojí natolik, že dokázali vykročit ze své komfortní zóny, překonali strach ze zimy a denně se vystavují extrémně nízkým teplotám.

Tedy - novoroční předsevzetí? Že váháte. Otužování. A s kým se do této výzvy pustit? Jedině s Icemanem Wimem Hofem.

Jako vždy, pro a proti

Jde o muže, který schopnost vydržet zimu povýšil na svého druhu umění, vytvořil (a pak překonal) celou řadu světových rekordů, pokořil několik nových medicínských limitů lidského těla a snaží se, aby věda přijala některé téměř zázračné dopady jeho metody na lidské zdraví. Respektive, dokonce ve spolupráci s předními vědci a akademiky řady ještě přednějších výzkumných a akademických pracovišť píše na toto téma odborné články.

Nutno na druhou stranu dodat: právě pro to, že některé věci z „Hofova evangelia“ nejsou vědecky podložené má i řadu kritiků a odpůrců. Za vyloženého šarlatána jej označit nelze, protože ten, kdo se jeho metodě podřídí, se prostě objektivně zlepší zdraví. Už to by stačilo k pochvale. Jak to okomentoval jeden nejmenovaný lékař: „Ten efekt bych nepřeceňoval, ale pokud to budete dělat s rozumem, tak si rozhodně neublížíte.“

Pravděpodobně nikdy neuplavete 60 metrů v zamrzlé řece a asi neuběhnete půlmaraton za polárním kruhem - bosí, jen v šortkách. Desetisekundovou studenou sprchu denně ovšem rozhodně zvládnete. A to je podle Hofa ideální start. No a pak přidáváte, dvacet, třicet. Každý podle sebe. Do toho rychlá a efektivní dechová cvičení, protahování plus meditace...

Jak začínal on? A není pouhou hříčkou přírody, která na zimu reaguje jinak než ostatní?

Představení Wima Hofa v klipu jeho producentské společnosti

Na pokraji smrti

Wim Hof se narodil 20. dubna 1959 v nizozemském Sittardu spolu se svým jednovaječným dvojčetem Andrem jako páté z celkem devíti dětí. Znalci historie by mohli upozornit na datum narození, které přineslo několik komplikovaných osobností světových dějin (především Adolfa Hitlera, který se také narodil 20. dubna). Hof namísto toho vypráví o svém narození jako o jednom z určujících momentů pro jeho další směřování.

„Tenkrát neexistoval ultrazvuk, který by prověřil, jak na tom plod je. Nikdo tedy nevěděl, že matka nosí dva potomky. Když se narodil Andre, odvezli ji na pokoj s tím, že její potíže jsou jen klasické poporodní dozvuky. Ona ale po chvíli cítila, že není vše v pořádku a volala doktora, který ji ale odbyl. Tak to bylo ještě několikrát, až sestřičky přemluvily doktora, aby matku přeci jen převezli ještě jednou na sál. Bylo to v posledním okamžiku, kdy mě ještě mohli zachránit,“ popisuje Hof své narození v knize The Wim Hof Method, kterou loni vydalo nakladatelství Penguin a před Vánoci se objevila na trhu i v českém překladu.

Pokračuje s dalšími dvěma příhodami, kdy se ocitl na pokraji smrti. Poprvé to bylo v jeho sedmi letech (a podruhé v jedenácti), kdy jej natolik přitahovala zima, že si zkrátka sedl, poddal se jí natolik, že upadl do hypotermického stavu. „Paradoxní na tom je, že se nechcete probudit,“ uvedl. Kdyby jej tenkrát nenašli a lékaři urychleně nezačali oživovat, Hof by nepřežil.

Jako stejně formativní výše zmíněné zážitky označuje Hof silnou víru své matky či každodenní ranní rozvážení novin na kole. V rané pubertě si uvědomil, že jeho tělo dokáže skutečné divy. Byl vysportovaný a na kole dokázal překonávat i výkony profesionálních cyklistů. Zároveň se již od dvanácti let pod vlivem svých zážitků z pokraje smrti věnoval józe, zajímal se o východní filosofie, o Tibet. Navzdory silné křesťanské víře své matky právě o klasické náboženství nejevil větší zájem, ačkoli chvíli v místním kostele dělal ministranta.

Náprava vztahu k přírodě. I přes squaterství

Klíčovým rokem jeho života se staly sedmnáctiny. Tehdy vyrazil se svým dvojčetem na cyklovýlet do Španělska. Během cesty si uvědomil, že svět je ohromné místo nabízející spoustu zážitků, co člověk, to příběh a názory, a že právě objevování tohoto je pro něj cestou.

Ještě důležitější bylo uvědomění si vztahu mezi člověkem a přírodou, který se podle Hofa postupně vytrácel. Přitom právě rekonstrukce tohoto vztahu je podle Hofova „učení“ zcela klíčová v uzdravení těla i ducha.

Po návratu začal bydlet ve squatu.