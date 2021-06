4 tipy, jak vám pojištění domácnosti uspoří nemálo peněz | E15.cz

1. Škody způsobené vodou

Prasklý přívod k pračce, k umyvadlu, nebo u toalety jsou nehody, které se stávají častěji, než by se mohlo zdát. Průměrná výše jedné pojistné události způsobené vodou je okolo 25 500 Kč.

Velmi často bývá taková nehoda spojena nejen s poškozením vlastního bytu a vybavení, ale i vytopením sousedů. Přitom může za hodinu vytéct i tisíc litrů vody a celková výše škody vyšplhá i na 200 000 Kč.

I přes sjednané pojištění domácnosti může přinést pojistné plnění značné rozčarování. Pokud je majetek podpojištěný, pojišťovny platí jen sníženou částku. Při sjednávání pojištění se proto soustřeďte na skutečnou hodnotu vybavení domácnosti.

2. Požár v domácnosti

Petarda z ohňostroje, vadná nabíječka, nepozornost při vaření, … Požár je další z častých událostí, které řeší pojišťovny. Pojištění pro případ požáru je v rámci pojištění domácnosti zařazeno naštěstí už v základních variantách.

Požár přitom představuje totální škodu. I když ve skutečnosti shoří „jen“ drobnost, dým a začouzení škodu v domácnosti dokoná. Veškeré vybavení v takovou chvíli bude nepoužitelné a Vás čeká nakupování v takovém rozsahu, jako když jste domácnost nově zařizovali.

Postarejte se o to, abyste každé dva roky provedli vyhodnocení stávající smlouvy. Myslíte si, že si za sjednané limity pořídíte nové vybavení? Nebo vůbec nevíte, co má být správně?

3. Krádež kola z garáže

Pokud se to tak dá říct, je dobrá zpráva, že na krádež kola se vztahuje pojištění domácnosti. A to nejen v domácnosti, ale i v garáži, nebo ve sklepě. Totéž platí i pro zahradní stroje jako jsou sekačky, pily, vertikutátory a jiná zařízení.

Autor: Pixabay.com

Některé pojišťovny zahrnují do pojištění domácnosti i krádeže kola vloupáním do společných prostor. Jsou pak i společnosti, které pojistné plnění vyplácí při krádeži kola ve městě. Jediná podmínka je zabezpečení lanovým ocelovým zámkem k pevné konstrukci.

4. Zabouchnuté dveře

Zabouchnuté dveře od bytu představují spíše nepříjemnou chvíli než finančně neřešitelný problém. I s ním Vám dokáže pomoci pojištění domácnosti. Zabavit děti před příchodem zámečníka je Váš úkol, o zbytek se Vám v takovou chvíli postará pojišťovna.