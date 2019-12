7 nejlepších způsobů, jak zničit nový projekt | E15.cz

Téměř 30 let naše společnost pracuje na českém a zahraničním stavebním trhu. Za toto období jsme se nesčetněkrát setkali s investory, kteří svoje stavební projekty dovedly do stavu, kde je vůbec nechtěli mít. Bylo to buď neznalostí problematiky, působením silného ega, radami přátel nebo z jiných důvodů, o kterých bychom vám rádi něco řekli. Naše společnost pracuje v oblasti Project Managementu. Poskytujeme kompletní služby od řízení projektů, přes kontroly investičních nákladů až po řízení staveb. Problémem většiny projektů je, podle našeho názoru, myšlenka, že realizovat projekt a následně vlastní stavbu zvládne každý. Takto jsme byli vychováváni v minulém režimu, kde jsme si vše dělali svépomocí a vždy to nějak dopadlo. Ano, nějak to dopadlo. Výsledek byl ale většinou tristní jak kvalitou, tak hlavně cenou. Proto jsme si pro vás na základě našich zkušeností připravili 7 bodů, které ovlivňují úspěch projektů.

Ing. Libor Vlasák, MBA (ředitel společnosti H2O Group, a.s.) Autor: H2O Group, a.s.

Ego

Ego je jednou z největších brzd našeho života a celkového rozvoje všeho. Ego nám neumožňuje dívat se na problematiku racionálně. Naše reakce většinou bývá, proč by nám měl někdo radit a poučovat nás, když my přece nejlépe víme, jak se to má správně dělat. A to je první překážka na začátku každého projektu. Jedna věc je vize a druhá je její proveditelnost. Už v tomto stavu se vyváří rámec projektu. Zde se tvoří příběh a myšlenky, které mají dosah do dalších fází. Zde se formuluje skutečnost a další využitelnost v rámci provozu a budoucích výnosů. Zahoďme ego, brzdí nás. Najděme si odborníky, s kterými formulujeme naše myšlenky.

Přátelé

Toto je také zajímavá kapitola. Pokud uslyšíte od svého kamaráda slova typu ‚‚Tak to bych zvládl levou zadní. Já už bych to měl vše hotové. Co je to za blbce, kteří ti to řídí?‘‘, tak to je přesně to, co vám v hlavě udělá takový zmatek, ze kterého je těžké se vzpamatovat. Tady je třeba si uvědomit, že názory našich přátel většinou nejsou postaveny na základě relevantních informací. Spíše vypovídají o určitém ‘‘mačovství‘‘, které v sobě mají velcí kluci. Vy sami musíte být přesvědčeni, že tým lidí, se kterými spolupracujete, je ten pravý a věříte mu. Vždy máte dostatek času vybrat si ten správný tým.

Příprava projektové dokumentace

To je asi jedna z nejdůležitějších fází celého projektu. Ta je často podceňována a věnuje se jí nejméně času. Zde se přetváří vize v konkrétní hmotu. Vychytávají se všechny detaily, které ovlivňují konečný výsledek. Vy máte vizi a projektant ji musí přenést na papír ve formě výkresů a zpráv. Ty musejí být v souladu s vašimi představami a současně s podmínkami danými orgány státní správy a stavebními úřady. Realita je ale bohužel jiná. Předáte své vize projektantovi se slovy ‚‚Tady mi to nakreslete. Ať to nestojí moc.‘‘ a necháte ho pracovat. A ejhle. Projektant pracuje a pracuje a po době většinou delší, než jste se domluvili, vám s úsměvem přinese dílo. A vy se nestačíte divit, co to vlastně je. Velmi často se pak divíte, že cena stavby je zcela mimo váš rozpočet. A co teď? Znovu projektovat nebo to pustit dál? Většinou to pustíte a spirála se utahuje. Začnou se dělat změny, změny změn a z projektu, který měl jasnou vizi, se postupně sává paskvil. Věřte, že každá projektová dokumentace musí mít kontrolu v průběhu její realizace a vytváří se jako společné umělecké dílo. Jak kvalitně připravíte dokumentaci, tak kvalitně realizujete vlastní stavbu. Většinou v mnohem větším klidu.

Tým H2O Group, a.s.Autor: H2O Group, a.s.

Kontrola nákladů

Každý projekt má (měl by mít) na začátku vlastní finanční analýzu. Stavíte si vedle sebe předpokládané náklady a výnosy projektu a očekáváte určitou ziskovost. Pokud si ale neřídíte náklady projektu ve všech stupních, pak vás na konci projektu může překvapit, že z vašeho ziskového projektu se stává ztrátová záležitost. Máme zkušenosti i s velkými investory, kteří se honí za ziskovostí projektu, ale vůbec nemají ponětí o nákladech, které jim létají v oblacích. Rada pro vás. Náklady projektu si hlídejte, jak před začátkem projekčních prací, tak v průběhu projekčních prací a na konci si nechejte zpracovat co nejpodrobnější rozpočet. V jakékoli fázi projektu pak budete vědět, jak na tom jste ekonomicky. Budete mít projekt pod kontrolou.

Dodavatelé

Jsem docela rád, že je 30 let po revoluci a mohu si vybírat z různých materiálů, dodavatelů prací, technologií. Ale pozor. Na trhu je takové množství subjektů, kteří nabízí modré z nebe. Je třeba se přesně zamyslet, aby dodávky odpovídaly ceně, kvalitě a použitelnosti pro váš projekt. Ideální je udělat si tzv. standardy, kde si popíšete materiály, technologie a na ně si uděláte výběrové řízení. Bohužel, stále je mezi dodavateli velký rozdíl, hlavně v kvalitě.

Realizace stavby

Poslední částí projektu je vlastní realizace. Zde opět často narážíme na poskytování prací svým přátelům, vždyť oni mě nepodrazí a mohu jim důvěřovat. Omyl je pravdou. Nefunguje to, a proto naše doporučení je nastavit plnohodnotné výběrové řízení s jasně specifikovanou zadávací dokumentací, která je postavena na výkazu výměr a výkresech. V této fázi jste schopni ušetřit velké peníze, když si ceny pěkně srovnáte a jste schopni komunikovat o slevách. Poslední věcí, o které se zmíníme je způsob realizace staveb. Historicky je zakotven systém generálního dodavatele stavby, který akceptují banky a jeví se jako jednodušší. Pokud jste investor, který chce mít přehled o dodavatelích, fakturaci a atmosféře na stavbě, doporučujeme systém Construction Managementu, který je zaveden v západních zemích, hlavně v Americe.

Právo

Sedmým a zároveň posledním bodem jsou smluvní vztahy. Nezapomínejte, že na začátku je vše růžové. Na konci může být ale spor, ve kterém zřejmě nechcete tahat za kratší konec provazu. Dbejte na to, aby bylo právo na vaší straně. Není nad klidné spaní. Věřte, že dodávky pod kvalitní smlouvou s jasnými pravidly fungují jinak.

Těchto sedm bodů vychází z naší letité zkušenosti společnosti H2O Group, a.s. a jsou vykoupeny řadou úsměvných příběhů, se kterými jsme se potkali. Jak říkával můj tatínek ‚‚Lidi nejsou blbí, lidi jsou neinformovaní.‘‘, a proto buďte informovaní. Buďte odvážní a budete vždy o krok před druhými.