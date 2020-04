Landscape 2020 bude, začíná online výstavou | E15.cz

Již osmý ročník pražského Landscape festivalu zaměřeného na městskou krajinu a veřejný prostor by se měl přes léto uskutečnit. A to navzdory opatřením kolem koronaviru. Galerie Jaroslava Fragnera už teď v této souvislosti připravila virtuální výstavu Praguescape – Současná krajinářská architektura ve veřejném prostoru Prahy. Ani tato zpráva by neměla uniknout pozornosti, byť by v současné situaci kolem pandemie koronaviru mohla.