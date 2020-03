Velký bariérový útes po horkém létě vybledl | E15.cz

Největší korálový útes světa, letos po australském létě opět vybledl. Ukázaly to letecké snímky. Ztráta barvy Velkého bariérového útesu, značí úhyn korálů kvůli zvýšené teplotě mořské vody. V posledních pěti letech je to podle zpravodajství BBC již potřetí, kdy k takovému rozsáhlému poškození útesu došlo. Ani tato zpráva z miniseriálu věcí, které jsou důležité, ale kvůli koronavirové krizi nemají dostatečnou pozornost, by vám neměla uniknout.