Britský startup slibuje laciné solární panely z perovskitu | E15.cz

O minerálu, který se skládá z vápníku, titanu a kyslíku, se ví už 180 let, nicméně s experimenty ve fotovoltaice se začalo teprve nedávno.

Většina dnešních komerčních solárních panelů je postavená na křemíkové technologii. Křemík sice není ani zdaleka nejvhodnější materiál pro přeměnu slunečního svitu na elektřinu, má však tu ohromnou výhodu, že do jeho výzkumu lidstvo v posledních sto letech investovalo stovky miliard dolarů především v souvislosti s polovodiči.

Fotovoltaická křemíková technologie se na této vlně svezla a výsledkem jsou laciné solární panely. Ostatní technologie sice mohou být v přeměně světla na elektřinu efektivnější, pro masovou komercializaci jsou ale zatím příliš drahé.

Perovskit by měl být řešením těchto problémů a výrobu by mohl ještě zlevnit. Oxford PV by nejraději začal kombinovanými fotovoltaickými buňkami, které tvoří jak křemíkovou, tak pervoskitovou vrstvu. Zatímco perovskit pohltí kratší vlnové délky, křemík delší. Takový panel tedy dokáže zachytit širší spektrum a vyrobí více elektřiny.

To však není jediná výhoda. Masová výroba podobných panelů by mohla být postupně i levnější. Zatímco křemík musí být pro dosažení co nejlepšího výkonu naprosto čistý, u perovskitu taková péče není třeba.

Suma sumárum, Oxford PV se s těmito perovskitovými buňkami podařilo docílit certifikované elektrické efektivity 28 %, což je v této kategorii nový rekord. Britský startup se líbí i na starém kontinentů, a tak do něj nalila eura také Evropská investiční banka.