Beermaster rozšíří znalosti o pivovarnictví | E15.cz

Reality show BeerMaster Česko vznikla ve spolupráci Budějovického Budvaru, mediální skupiny Czech News Center (CNC) a společností Czech Video Center (CVC). Hlavním důvodem vzniku konceptu bylo zvýšení povědomí o pivovarské tradici v Česku. „Pro mě byla soutěž zajímavá zkušenost, protože do obdobných projektů posílám naše umělce. Otočil jsem to z druhé strany a do soutěže nastoupil sám,“ vysvětluje jeden z osmi finalistů Lukáš Rychtařík.

Co bylo cílem soutěže BeerMaster?

Mise soutěže byla přiblížit českému divákovi svět kolem piva. Vize Budějovického Budvaru, který s reality show přišel, byla podpora pivní kultury. Že to není jen o konzumaci někde v hospodě či ve výčepu, ale že je to dlouhý a krásný proces, který začíná v zemědělství a následuje vaření piva. Šlo o to ukázat, že za pivem je něco víc, co je třeba vnímat.

Proč jste se do BeerMastera přihlásil?

Bylo to tak trochu omylem. Věděl jsem, že se něco takového chystá a reality show vznikne. Projekt se mi moc líbil, protože si ho pivo určitě zaslouží. Jednou jsem se doma ze zvědavosti podíval, jak vypadá přihlašovací formulář, a pročítal si otázky. Pak jsem to zkusmo vyplnil a za dva dny mi volali z produkce, abych se dostavil na casting.

Takže jste si původně jen chtěl otestovat znalosti o pivu?

Bylo to trochu jinak. Přihlašovací formulář nebyl o znalostech, ale byl profilový. Mě zajímalo, jak se bude řešit výběr soutěžících. Takže se neřešily otázky jako kolik druhů piva na světě existuje. Nebyl to kvíz, ale byl to tradiční castingový dotazník, kde měl potenciální účastník o sobě říct věci, na jejichž základě se dramaturgie pořadu zamýšlela, co jim může přinést. Nulté kolo castingu, kam se přihlásilo zhruba dva tisíce lidí, se konalo online a byl to vlastně takový životopis. Českým chmelnicím hrozí zánik. Letošní úroda je katastrofální, náklady dramaticky rostou

Jaký je váš vztah k pivu?

Mám pivo moc rád jako konzument a trávil jsem čas jeho pitím a chozením po zajímavých pivních místech, až jsme se před časem s kamarády rozhodli a otevřeli si výčep a začali tak poznávat pivní svět z jiné strany. Bylo to něco úplně jiného, než co dělám profesionálně, a velmi mě to okouzlilo. Provozovali jsme restauraci Kabelovna v pražských Holešovicích, byl to výčep s craftovými pivy (řemeslné pivo – pozn. red.). Vytvořili jsme byznys, který lidi bavil. Nyní se chystá fáze dva, pokračování výčepu Kabelovna.

Jste uměleckým ředitelem a majitelem vydavatelství Championship Music. A tak stojíte na druhé straně scény a nejste vidět. Jaké to pro vás bylo předstoupit před kamery a vystupovat v reality show?

Pohybuji se v kreativním byznysu. Zastupuji řadu umělců a produkujeme jejich nahrávky a videoklipy. Pro mě je soutěž zajímavá zkušenost, protože do obdobných projektů posílám naše umělce. Otočil jsem to z druhé strany a do soutěže nastoupil sám. Jsem za to velice rád, ani ne kvůli popularitě, ale poznal jsem řadu zajímavých lidí z pivní scény a gastronomie. Bylo to inspirativní a hezké se soutěže účastnit.

Zkoušel jste někdy pivo vařit?

Vařil jsem pivo, ale ne že bych si vymyslel vlastní recepturu. Byl jsem několikrát v procesu, měl jsem na starosti várku a byl jsem u toho v pivovaru Šedivák. S tím jsme dlouhodobě spolupracovali.

Cena piva půjde nahoru. Zdraží Budvar, Plzeňský Prazdroj i Primátor

O čem tedy konkrétně soutěž byla?

Byl to road trip po osmi místech spjatých s pivem. V jednotlivých pivovarech byly dovednostní disciplíny a soutěže na čas, kdy to bylo také o štěstí. V jednotlivých natáčecích dnech klasickou eliminační metodou vypadávali účastníci. Na rozdíl třeba od MasterChefa jsme neměli v každém díle uvařit dávku konkrétního piva, ale dostávali jsme se do různých prostředí od přípravy chmelu až po servírování piva. Soutěž se bude vysílat na Nova Action a Mall TV.

O co se soutěží?

Z osmi finalistů vzejde BeerMaster Česko, což má být komplexní postava, která bude splňovat vše pro potřeby popularizace piva. Má to být zajímavá postava s přesahem, má tomu rozumět a umět o tom mluvit. Nemá to být odborník, který kdykoli uvaří skvělé pivo, ale člověk, který má k pivu vztah a dokáže přispět k vysvětlení toho, co vlastně pivo znamená.

Kdo vaše výkony hodnotil?

Soutěž porotcovali Aleš Dvořák jako létající sládek Budějovického Budvaru a Luboš Kastner, což je spolumajitel restaurace Červený jelen a vůdčí osobnost Českého Gastronomického Institutu, který dlouho pracoval jako manažer v Plzeňském Prazdroji.

Lukáš Rychtařík působí v hudebním byznysu. Je uměleckým ředitelem a majitelem vydavatelství Championship Music. K jeho aktuálním spolupracovníkům patří Ben Cristovao, Skywalker, Guidi, Skyline či Fast Food Orchestra.