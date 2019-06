Černobyl skončil, zaznamenal nejen divácký úspěch | E15.cz

Přes šest milionů diváků a rekordní hodnocení v kategorii televizních seriálů. Streamovací služba HBO Go odvysílala poslední díl Černobylu a podle řady ukazatelů jde o jedno z nejúspěšnějších děl, které služba uvedla.

Ve filmové databázi IMDB má nyní Černobyl hodnocení 9,6 bodu z deseti – žádný jiný seriál nemá více. Minisérii se tak podařilo předstihnout Zázračnou planetu i Bratrstvo neohrožených.

Pětidílný Černobyl celkem vidělo přes šest milionů diváků. Těch navíc každým dílem přibývalo. Co do počtu sledujících tak předstihl například Mladého papeže, další populární seriál z produkce HBO. Mírně však divácky zaostává za Temným případem, připomíná server Vulture.

Výrazný úspěch zaznamenal Černobyl i mezi českými a slovenskými diváky, tvrdí HBO. „Hru o trůny v květnu vidělo 80 procent předplatitelů HBO Go. Černobyl se dostal na 68 procent ze stejné báze. Trůnům to trvalo 8 let, Černobylu na takový úspěch stačilo pět týdnů," uvedl na Twitteru Jan Dobrovský z marketingového oddělení HBO. Firma však přesnější čísla včetně počtu nových předplatitelů své streamovací služby nesděluje.

Portál Vulture zmiňuje jako jeden z důležitých faktorů úspěchů Černobylu i periodicitu jednotlivých dílů.

Ty na HBO vycházejí s týdenním odstupem, zatímco konkurenční Netflix obvykle volí jiný přístup. V případě svých seriálů mnohdy všechny díly zveřejní najednou, což prý umenšuje prostor pro propagaci a zvyšování očekávání před vydáním jednotlivých dílů.

Černobyl se naopak stal svého druhu nejen televizní, ale i zpravodajskou událostí, která podnítila vydání řady článků a konverzací o jaderné havárii z roku 1986. Důsledkem takového humbuku je pak mimo jiné právě i příliv nových diváků, podotýká Vulture.