Tříkolka Piaggio MP3 530 Exclusive kombinuje svobodu motorky s technologiemi a stabilitou auta
- Vyzkoušeli jsme klikaté silničky, městské zácpy i rychlý přesun po dálnicích, to všechno tříkolka Piaggio MP3 530 Exclusive zvládá bravurně.
- Díky dvěma kolům vepředu máte na mokru, dlažbě nebo v krizové situaci míru jistoty, jakou na klasické motorce nezažijete.
- A sednout za jeho řidítka můžete i bez řidičáku skupiny B.
Jezdím v podstatě na všem – od klasických naháčů přes cruisery až po cestovní endura. Skútry jsem vždy bral hlavně jako praktické nástroje, ideální do města, i když bez větších emocí k nim. Pak se ke mně dostalo Piaggio MP3 530 Exclusive a během pár kilometrů mi bylo jasné, že tohle do žádné známé škatulky nezařadím. A že se to bez emocí asi neobejde.
MP3 530 už na první pohled nepůsobí jako skútr – je dlouhé, robustní a na parkovišti zabírá víc místa, než by člověk čekal. Délkou ho můžeme přirovnat k mikroautu Smart ForTwo. Tohle není vozidlo, které jen tak postavíte kolmo k obrubníku a jdete pryč. Vzhled je přizpůsobený třem kolům, a proto příď zasahuje hluboko dolů, což působí ve světě skútrů a motorek nezvykle. Celá zadní stavba je poměrně robustní, široké sedlo má pod sebou obrovský úložný prostor. Skútr v exkluzivním lakování budí luxusní dojem, oproti předchozím modelům je ten současný vzhledově bohatší například o atraktivní prolisy na bocích.
Dvakrát lepší stabilita
Dvě přední kola designéři Piaggia nevěnovali stroji proto, aby nalákali zákazníky na designovou zvláštost, nebo snad proto, aby stál sám o sobě, když zastavíte. Důvodem je funkce. To, jak se stroj chová v pohybu. Na mokru, dlažbě nebo v krizové situaci máte vpředu takovou míru jistoty, kterou na klasické motorce prostě nezažijete. Přitom pořád můžete při jízdě pracovat s náklonem jako na motorce.
Přední kola jsou zavěšená nezávisle jedno na druhém a do náklonu jdou přirozeně s pohybem těla jezdce. Stroj by se ve skutečnosti dokázal bez podpory řidiče svalit na zem stejně jako kterákoli jiná motorka. O to, aby se tak nestalo, se stará aretace přední nápravy. To je funkce, jež brzy změnila moje motorkářské návyky: Přijedete na semafor, zmáčknete tlačítko a prostě stojíte, aniž byste sundali nohy ze stupaček. Ze začátku zvláštní pocit, po pár dnech naprostá samozřejmost.
Je tu přirozeně i možnost využít zmíněnou funkci při parkování: zamknout nápravu, zatáhnout brzdu a motorka stojí. Na delší odstavení ale výrobce doporučuje použít stojan.
Přední kola jsou uložená nezávisle na sobě. |
MP3 530 funguje oproti skútrům trochu jinak i z hlediska ovládání. Kromě klasické ruční brzdy má také brzdu nožní na pravé stupačce – čistě kvůli legislativě, aby stroj splnil podmínky pro řízení s řidičákem skupiny B, tedy nemotorkářským. Pravá páčka brzdí pouze pravé přední kolo, levá a nožní pedál brzdí levé přední a zároveň i zadní kolo. K tomu přidejte parkovací brzdu, kterou zatahujete podobně jako v autě, a už se začíná rýsovat obrázek něčeho, co stojí někde mezi světem motorek a čtyřkolových dopravních prostředků.
A ten pocit ještě prohlubuje vybavení, jež bych u skútru vůbec nečekal: elektrická zpátečka, couvací kamera a systém hlídání mrtvého úhlu. U téměř 280 kg těžkého stroje není zpátečka žádná parádička, ale reálná pomoc, která z každodenního používání dělá výrazně pohodlnější záležitost.
Slunce v duši
Motor o objemu 530 cm³ má výkonu dost, zvládne svižnou jízdu po městě i klidné přesuny dálniční rychlostí, ale upřímně řečeno, tady nejde primárně o motor, ale o MP3 jako celek. O kombinaci stability, komfortu, ochrany před nepříznivým počasím, velkého úložného prostoru, tempomatu a třeba také bezklíčového ovládání. Samozřejmě, trojkolový stroj má i svoje limity a témata, která musí potenciální kupec zvážit. Vyšší hmotnost je znát, rozměry vás do každé mezery mezi auty nepustí, sedlo by mohlo být měkčí stejně jako odpružení a cena vozidla vypovídá o tom, kolik techniky do něj designéři vložili.
Jenže jako celek dává MP3 530 až překvapivý smysl. Měl jsem možnost vyzkoušet klikaté silničky, městské zácpy, rychlý přesun po dálnicích, MP3 zvládá všechno bravurně. Při jízdě na dálnici je potřeba se trochu sklonit, aby vám nefoukalo do helmy, pro tenhle případ bych uvítal vyšší plexi štít empétrojky. Ale jinak si myslím, že největším limitem všestranného stroje jsem byl já jako řidič.
Výsledek? Piaggio MP3 530 Exclusive není náhrada skútru ani motorky. Je to alternativa k autu pro někoho, kdo hodlá jezdit každý den, a to i při nepříznivém počasí, a zároveň si chce zachovat pocit, že pořád sedí na něčem, co řídí aktivně. A co mě překvapilo úplně nejvíc, když jsem se po čase vrátil na klasickou motorku, měl jsem najednou pocit, že jí něco chybí.
Piaggio MP3 530 Exclusive – technická specifikace
motor: jednoválcový, 4T, HPE
objem: 530 cm³
výkon: 44 k (32,5 kW)
točivý moment: 50 nm
převodovka: automat (cvt)
hmotnost: cca 280 kg
výška sedla: 790 mm
objem nádrže: 13,7 l
délka: 2165 mm
kola: 2× přední (13“), 1× zadní (14“)
cena: 329 900 korun
Plusy:
stabilita
bezpečnost
možnost řídit bez řidičáku na motorku
Mínusy:
vyšší váha
tvrdší sedlo a odpružení
nižší štít
méně prostoru pro natažení nohou než u jednostopých skútrů