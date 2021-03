Chata jako věž. Na první pohled si jí nevšimnete | E15.cz

„Návrh vychází z místní přírody i koloritu, v němž lze najít všechny odstíny šedé. Lze ji vidět ve stínech stromů, v žulových a čedičových skaliscích a dokonce i v tmavě zelených jehlách a kmenech zdejších smrků, které jsou tak typické pro lesy Krušných hor,“ vysvětlují architekti ze studia New How, co je ovlivnivilo při výběru barvy fasády.

Na stromy v okolí odkazuje i fasádní materiál, jehož struktura a intenzivní drsný povrch asociují naolejované černé dřevo a pomalu rostoucí smrkové kmeny.

18 fotografií