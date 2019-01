Chytrá lyžařská přilba se naučila telefonovat či detekovat pád. Můžete si ji nasadit na hlavu už tuto zimu | E15.cz

Primárním účelem je pochopitelně ochrana hlavy. Přilba je lehká – váží přibližně 750 gramů – a je určena pro lyžaře s obvodem hlavy od 57 do 61 centimetrů. Kromě nízké hmotnosti oceníte při vyšších rychlostech také její aerodynamický design.

První chytrou funkcí je integrovaná vysílačka „walkie-talkie“. Jedním stiskem tlačítka si můžete s přáteli sestavit skupinu, se kterou budete komunikovat i na větší vzdálenosti. Snadno si tak například během sjezdu domluvíte sraz u vleku nebo stánku s občerstvením.

Dalším užitečným prvkem je automatický SOS systém. Ten přijde ke slovu v případě nehody, kdy si sami nebudete moci zavolat pomoc. V přilbě je totiž pohybový senzor, ze kterého je elektronika schopná vyhodnotit pád. Pokud po pádu zůstanete bez hnutí ležet, přes aplikaci v připojeném mobilním telefonu zavolá pomoc a odešle informace o poloze.

Pro ty, kdož musí být permanentně dostupní, pak bude užitečná integrace handsfree, komunikujícího přes Bluetooth. Příchozí hovory tak budete moci vyřídit, aniž byste museli vytahovat telefon z kapsy, bez nutnosti sundávání rukavic z rukou a přilby z hlavy.

Zapomnětlivci pak určitě ocení funkci, která upozorní na odpojení telefonu. Snadno tak zjistíte, že vám mobil vypadl z kapsy, nebo jste ho někde nechali ležet. Funkce spojené s Bluetooth mají deklarovanou provozní teplotu až do -20 ° C.

Jak už to tak bývá, nebude to levné, ale na poměry lyžařských přileb to ještě není až tak strašné – novinka vyjde na 4 500 Kč. Zakoupit ji můžete i v českých obchodech.