Kaviár Made in China. Ruskou hegemonii nahradila Říše středu | E15.cz

V roce 2019 a 2020 se v Číně spotřebuje 100 tun kaviáru, předpověděla loni Čínská potravinářská komise. V současné době se na celém světě ročně vyprodukuje asi 200 tun kaviáru. To znamená, že čínští milovníci luxusu ho spotřebují polovinu. Čína je rovněž významným vývozcem kaviáru. V letech 2012 až 2017 vyváželi čínští rybáři téměř 150 tun kaviáru, jehož zpracovanou část pak znovu dovážejí.

Britská společnost pro výzkum trhu Technavio předpovídá, že hodnota globálního trhu s kaviárem bude do dvou let 1,55 miliardy dolarů, což je o čtvrtinu méně než roku 2016. Za pokles může omezená dostupnost komodity a vysoké náklady na výrobu. Producenti v Číně se o toto podnikání zajímají, ale připouštějí, že existují překážky.

Server South China Morning Post uvedl, že hlavní bariéra je psychologická. Luxusní kavárny a spotřebitelé po celém světě čínskému kaviárů původně nevěřili, nepovažovali totiž zemi za tradičního producenta této komodity. První vývozci, jako Kaluga Queen měli zpočátku potíže přesvědčit zákazníky, aby si jejich zboží koupili. Manažerka společnosti Kaluga Queen, Sia Jung-tchao, pro server China Daily řekla: „Nejprve jsme se setkávali s takovým odporem, že jakmile by si zákazník přečetl Vyrobeno v Číně, tak by náš kaviár okamžitě odmítl, aniž by otevřel a ochutnal plechovku.“

Kaviár je už po staletí spojován s mocí. Název pro luxusní pokrm z vajíček jesetera je údajně odvozený z tureckých a perských výrazů „chav-jar“ a „khavyar“, což znamená „část energie“. Nejstarší záznam konzumovaného kaviáru pochází z roku 1240, kdy si vnuk Čingischána údajně pochutnával na rybích vejcích s horkými jablky v Rusku.

Rusko dříve světové produkci kaviáru dominovalo. Po pádu Sověstského svazu v roce 1991 se však produkce téměř zastavila a nadměrný rybolov jeseterů v posledních desetiletích vedl k zákazu přírodního kaviáru. Většina světového pochází z jeseteřích farem v 50 zemích, včetně USA, Norska, Francie, Itálie a Íránu.