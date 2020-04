Civilista omylem aktivoval katapult ve francouzské stíhačce | E15.cz

K letu s bizarním průběhem došlo loni v březnu, nyní o jeho průběhu ve své vyšetřovací zprávě podrobně informoval francouzský úřad pro bezpečnost státního letectví BEA-É, na níž upozornil server Aerotime. Let stíhačkou Rafale 64letému muži, který pracoval jako zaměstnanec zbrojního podniku spolupracujícího s francouzskou armádou, dojednali jako překvapení jeho kolegové. Podobné „pozorovatelské“ lety sice nejsou ničím zcela výjimečným, mají ale svá přísná pravidla a musí je schválit ministerstvo obrany.

Organizátoři i účastníci letu ale protokol ignorovali. Lékař „obdarovaného“ pasažéra prohlédl pouhé čtyři hodiny před letem namísto obvyklých několika dní, a účast na letu mu povolil jen s podmínkou, že nebude vystaven zápornému přetížení. K pilotovi stíhačky se ale tato informace nedostala.

Již při nastupování do stíhačky byl podle závěrů vyšetřování pasažér silně nervózní. Jeho zaznamenaný tep se pohyboval mezi 136 a 142 údery za minutu. Se správným usazením v kokpitu mu přitom nikdo příliš neasistoval. Muž tak mě špatně nasazené „anti G“ kalhoty chránící proti důsledkům přetížení, neměl zapnutou helmu ani správně připnutou kyslíkovou masku a příliš slabě si utáhl i pásy, které jej měly držet v sedadle.

Problém tak nastal prakticky ihned po startu. Pilot vzlétl a začal stoupat, čímž cestujícího vystavil přetížení kolem čtyř G. Následně pilot převedl letadlo do vyrovnaného letu, na oba muže ve stíhačce v tu chvíli působilo přetížení -0,6 G. „Nedostatečně připoutaného pasažéra pocit záporného přetížení zcela zaskočil a ten se tak chytil rukojeti vystřelovacího sedadla, které tak nedopatřením aktivoval,“ popisuje zpráva BEA. Během katapultování civilista ztratil helmu i kyslíkovou masku. Následně selhal záchranný člun, který je součástí sedadla, a který se má samočinně nafouknout. Cestující byl lehce zraněn.

