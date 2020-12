CRYPTON DIGITAL udává nový směr v kryptoměnových portfoliích | E15.cz

Charakter nových kryptoměnových portfolií od CRYPTON DIGITAL, SE vystihuje jejich název: 10 Conservative do TOP 100 a 10 Aggresive do TOP 1000.

Již názvy napovídají, pro jaký typ zájemců může být každé z kryptoměnových portfolií určeno. Slovenská společnost CRYPTON DIGITAL, SE, která v tomto roce spustila i vlastní kryptoměnovou platformu WEXO, do nových portfolií zařadila mladé projekty s velkým potenciálem, ale sáhla i po starších projektech, které v poslední době přinesly významné novinky.

Platform 10 Conservative do TOP 100

Portfolio Platform 10 Conservative obsahuje deset krypto-projektů, vybraných specializovaným týmem CRYPTON DIGITAL,SE.

Všechny z těchto krypto - projektů se nacházejí v TOP 100, podle tržní kapitalizace. „V této skupině jsou projekty, které mají stabilní tým a všechny předpoklady k úspěchu, ale ještě plnohodnotně neukázaly svou důležitost na trhu. Jejich chvíle se teprve očekává a to je šance pro naše klienty”, vysvětlil skladbu portfolia předseda představenstva CRYPTON DIGITAL, SE Milan Božik.

V portfoliu 10 Conservative do TOP 100 se nachází i kryptoměna Zcash, která se prezentuje jako kryptoměna nabízející bezpečnost a finanční soukromí. Kromě jiných významných partnerů má podporu i od americké investiční banky JPMorgan Chase & Co.

CRYPTON DIGITAL 10 Aggresive do TOP 1000

Do portfolia Platform 10 Aggresive vybral specializovaný tým pouze deset nejzajímavějších krypto - projektů z top 1000, podle tržní kapitalizace.

,,Do ´agresivní´ desítky se dostaly i mladé krypto-projekty s velkým potenciálem. Pro vyvážení jsme do portfolia vtěsnali i osvědčené projekty s klíčovými funkcionalitami,” doplnil Milan Božik z CRYPTON DIGITAL, SE.

Svoje místo si v tomto portfoliu našla kryptoměna LBRY Credits, která se pyšní vlastním prohlížečem pro přehrávání videí a miliónovou knihovnou titulů od hollywoodských studií.

Proč si koupit kryptoměnové portfolio? Podobně jako při běžném investovaní, i nákup kryptoměn s sebou může nést obdobná rizika. Společnost CRYPTON DIGITAL, SE věnuje značný čas analýze trhu a preciznímu výběru projektů s potencionálem. Nákupem portfolia rozkládá klient svůj vklad do deseti vybraných projektů naráz. Případné ztráty způsobené neúspěchem některého z projektů má vykrýt zbytek portfolia. „Pokud bychom to porovnali s vložením celého vkladu do jedné vybrané kryptoměny nebo jiného projektu, taková záchranná brzda tam není,” doplnil Peter Mariš, spoluzakladatel CRYPTON DIGITAL, SE

CRYPTON DIGITAL, SE je slovenská společnost, která začala s poskytováním kryptoměnových služeb v roce 2017. Od té doby stihla otevřít pro své klienty pobočky v Nitře, Košicích a Praze. Agresivním a konzervativním portfoliem kryptoměnových projektů tak společnost doplňuje dosud úspěšné produkty TOP 10 a ALT 10. U obou se jedná o výběr nejatraktívnějších kryptoměnových portfolií. Rozdíl je v tom, že zatímco portfolio TOP 10 zahrnuje bitcoin, portfolio ALT 10, jako alternatívní, je bez bitcoinu.

„Někteří z našich klientů zaznamenali v tomto roce i několikanásobné zhodnocení svých vkladů pomocí portfolií TOP 10 a ALT 10. Věříme, že portfolia Conservative a Aggresive mají na to, aby tyto rekordy překonala,” nastínil očekávání od nových portfolií Peter Mariš, CRYPTON DIGITAL, SE.

CRYPTON DIGITAL, SE poskytuje kryptoměnové služby. Je také autorem a vývojářem projektu WEXO. Produktově služby aktuálně zastřešuje česká partnerská společnost UPDN ONE, s.r.o. s bohatými zkušenostmi na finančním trhu. CRYPTON DIGITAL, SE financuje projekt z vlastních zdrojů, nabízí však i možnost stát se podílníkem projektu WEXO a profitovat tak ze zisku tohto inovativního projektu.

Zakladatelů CRYPTON DIGITAL, SE jsme se zeptali, jak vnímají doporučení některých analytiků, kteří odrazují běžné lidi od investování do kryptoměn. Co na to říkáte?

Milan Božik:

Rozumím, že kryptoměny nejsou právě pohodlné pro mnohé společnosti, investory, ale i odborníky. Trh s kryptoaktivy je skutečně mladý a neinovativní část populace neví, co od nich čekat, proto odrazuje klienty do investování a šíří negativní emoci.

Samozřejmě, stejně jako jiné způsoby investování, i nákup kryptoměn má svá rizika. Je to jeho součástí a asi vždy bude. Neumím si ale představit, na čem se dá dnes profitovat efektivněji než z inovací.

Všichni známe pohádkové příběhy společností jako Apple, Amazon, Facebook a dalších. Tyto příběhy jsou skutečné. A lidé, kteří podpořili myšlenku těchto společností na začátku, jsou ti, o kterých dnes čteme jako o velmi bohatých investorech.

Peter Mariš:

Osobně si myslím, že kdyby lidé na Slovensku byli více otevření příležitostem, tak za 20 let bychom vybudovali nové Švýcarsko, bohužel zatím tomu tak není a Slováci jsou stále spíše konzervativní národ. V Česku evidujeme modernější smýšlení lidí s finančním potenciálem pro investice.

Jsou kryptoměny opravdu pro každého, jak to prezentuje vaše společnost?

Milan Božík:

A proč ne? Neexistuje jediný důvod, proč by nemohl vlastnit kryptoměny kdokoli z nás. Ať už jako investici nebo prostředek pro placení. Obrazně řečeno, kdo naskočí na loď dříve, ten bude mít jistější a možná i výhodnější místo. O tom, že auta mohou jezdit na vodík nebo elektřinu jsme slýchávali a četli již léta. Realitou se to stalo až v momentě, kdy na to byla společnost připravena a dnes všichni počítají s tím, že za pár let se budou ohlížet po svém prvním autě na alternativní pohon. Stejně tak vnímám i bitcoin a další technologická kryptoaktiva, která nás ještě čekají. Některé technologie si musí počkat a budou uvedeny a aplikovány na trh až ve vhodnou chvíli. Řekněme tehdy, kdy budou mít pochopení i u „krypto-ateistů“.

Peter Mariš:

V tu chvíli, kdy budou mít kryptoměny pochopení u celé společnosti, budou už naši vývojáři a vůbec vývojáři z celého světa pracovat na něčem novém, co může opět vyvolávat nové otázky. Ale tak je to s produkty a službami budoucnosti. Na začátku mají pochopení jen u části populace. Podobně jako je to s uměním. Některá díla nebyla pochopena dodnes a mají vysokou hodnotu.

Jaký je váš předpoklad, kam bude směrovat bitcoin během následujícího růstu?

Milan Božik:

Osobně se věnuji technické a fundamentální analýze od září 2017 a proto vím, že předpokládat přesnou nejvyšší hodnotu bitcoinu je velmi složité. Záleží na mnoha faktorech, hlavně těch fundamentálních. Technologicky je bitcoin připravený a jeho budoucí nejvyšší hodnota se zastaví v rozmezí 250 000 až 300 000 amerických dolarů. Zde předpokládám začátek stagnace a zde se rozhodne, jak budeme pokračovat.

Peter Mariš:

Snažit se předpovídat přesnou hodnotu bitcoinu v nějakém krátkodobém horizontu nemá velký význam. Ti, kteří věří své investici do bitcoinu, ho neprodají a aktuální stav, kdy vidíme, že bitcoin výrazně roste, je utvrzuje v tom, že jednají správně. proto nemá proč výrazně nebo dlouhodobě klesat. A jelikož CRYPTON DIGITAL doporučuje kryptoměny jako dlouhodobou investici, z tohoto pohledu není důvod pochybovat o tom, že čas našim klientům přinese nárůst v hodnotě jejich vkladu.