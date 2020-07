DAKO-CZ otevřelo nové servisní středisko a spustilo náborovou kampaň | E15.cz

Otevření servisního střediska spojila tradiční společnost z podhůří Železných hor se setkáním se zaměstnanci. DAKO-CZ si v letošním roce připomíná 100. výročí narození Josefa Daňka, který ve firmě tradici výroby vlakových brzd založil, a díky jehož odkazu dnes DAKO-CZ patří mezi přední světové výrobce v této oblasti. Akce pro zaměstnance je alespoň částečnou náhradou původně plánovaného připomenutí tohoto jubilea, které zmařila koronavirová pandemie.

„Chceme dát touto cestou našim zaměstnancům najevo, že si vážíme jejich práce a toho, že v průběhu mimořádné situace dodržovali všechna opatření a pomohli nám udržet výrobu prakticky bez omezení,“ říká Dagmar Matúšová, generální ředitelka DAKO-CZ, a doplňuje: „Nejlepšími důkazy toho, že se nám v této nelehké době daří a jsme zakázkově naplnění, jsou náborová kampaň, kterou jsme spustili, otevření servisního střediska i rozšíření výrobní haly, které našim zaměstnancům zlepší pracovní podmínky.“

Exteriér DAKO-CZAutor: DAKO-CZ

Kapacitu výroby navýší nová hala

Servisní středisko vzniklo na místě bývalé prototypové dílny a významně navýší kapacitu firmy poskytovat zákazníkům servisní služby. DAKO-CZ jej vybavuje nejmodernějšími technologiemi tak, aby v maximální míře vyhovělo potřebám zákazníků. Zaměří se opravy většiny typů brzdových systémů i komponent. Oprava brzdových dílů bude ve většině případů probíhat výměnným způsobem, což přispěje ke značnému zkrácení doby oprav u provozovatelů.

„Kromě toho máme v areálu už zkolaudovanou novou výrobní halu, která rozšiřuje naše výrobní prostory i kapacitu. Do nové výrobní haly se přesunula montáž. Zaměřili jsme se na logistiku tak, abychom na montážních linkách minimalizovali nutnost přepravy materiálu i výrobků. Díky tomu ubyde našim pracovníkům fyzická zátěž. Projekt logistika v současné době finalizujeme a plně funkční bude v řádu několika měsíců,“ upřesňuje generální ředitelka DAKO-CZ.

Nábor do výroby i do kanceláří

K rozšířeným výrobním kapacitám i zakázkové naplněnosti logicky patří také nábor nových pracovníků. DAKO-CZ proto spustilo náborovou kampaň „Nemarni čas a zkus to s námi“. Aktuálně na trhu práce poptává jak nové posily do dělnických profesí různých specializací od operátorů výroby až po mistry, tak technicko-hospodářské pracovníky. Konkrétně jde o specialisty do vývoje, konstrukce, konstrukce SW, ale také do ekonomického úseku.

DAKO-CZ, jež je součástí průmyslově-technologické skupiny Czechoslovak Group, v minulém roce poprvé překonalo miliardový obrat a v růstu pokračuje i v letošním roce. Nové zakázky aktuálně realizuje pro polské, slovinské i indické dopravce, přičemž společnost zvládla v době koronavirové pandemie realizovat první přejímky zboží (FAI) pro své zákazníky on-line. Rozšíření výroby umožní společnosti realizovat více nových zakázek, nové servisní středisko zase zajistí práci i v případě omezení novovýroby z důvodu recese a znamená tedy pro DAKO-CZ větší stabilitu.