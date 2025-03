Věčné mládí i nesmrtelnost se objevují už v pohádkách – vzpomeňme třeba na princeznu s dlouhými zázračnými vlasy Lociku, jejíž zlá macecha ji držela ve věži, aby se mohla udržovat stále mladá a krásná. Stejná touha vede do záhuby hrdinu novely Oscara Wilda: Dorian Gray se nechá zasvětit do života plného zábavy dekadentním aristokratem, jehož motto zní: To, co hýbe světem, je krása a mládí. Namísto Doriana stárne jeho portrét.

Příběh samozřejmě končí tragicky, jeho autor byl sice výstřední dandy, ale také velký moralista. Už tehdy ovšem bylo jasné, že dlouhověkost je s večírky a holdováním alkoholu neslučitelná. Dnes to platí dvojnásob a víme o tom mnohem víc, věda se oborem longevity intenzivně zabývá. Lékaři, výživoví poradci a fitness nadšenci nicméně zdůrazňují: Vysokého věku se nyní dožije kdekdo, jde ale o to, v jaké kondici. A navzdory sofistikovaným výzkumům stále platí jednoduchá základní pravidla. Kdo chce žít dlouho ve zdraví, měl by rozumně jíst, sportovat a starat se o sebe.

Kvalitní strava je jedním z hlavních receptů na dlouhý spokojený život i pro primářku Moniku Golkovou, zakladatelku soukromé kliniky zaměřující se na stárnutí A2C Anti-Aging Clinic. Živiny a další látky, které lidé vstřebávají z potravy, totiž podle ní dokážou ovlivňovat chování genů. A nejlepší je pro ně taková strava, jež není průmyslově zpracovaná.

Některé recepty na dlouhý spokojený život jsou ale sofistikovanější než „pouhá“ doporučení, jak jíst více zeleniny a ovoce, například testování hladiny takzvaných neurotransmiterů, které přenášejí nervové vzruchy. K nim patří i často skloňovaný dopamin nebo serotonin. Mají vliv na naši náladu, a dobré rozpoložení je pro dlouhověkost také důležité – stačí se zeptat téměř kteréhokoli stoletého člověka, jakou univerzální radu by měl pro zájemce o co nejdelší život. Vliv dobré nálady navíc potvrzují i studie.

Autoři jedné z nich zjistili, že se pozitivní nastavení dá také osvojit: „Přestože se zdá, že jedna složka optimismu je dědičná, tedy vázaná na naše geny, významnou část optimismu ovlivňuje prostředí a učení. Jedním z poznatků tak je, že se všichni můžeme naučit být optimističtější,“ slibují vědci z Harvardu. „Já osobně bych určitě nechtěla zapomenout na hormonální rovnováhu organismu, protože stárnutí probíhá v cyklech a skocích. Jedním z nich je menopauza u žen a andropauza u mužů,“ doplňuje Golková. Tyto „přechody“, jak o nich často lidé mluví, dnes ale dokáže medicína řešit. Například s pomocí terapie, která pomáhá vrátit hormony do potřebné hladiny.

Pro jednoho šílenec, pro jiného génius

Lékařský pokrok nyní dovede pro zdravé stárnutí udělat mnohé. Své o tom ví například sedmačtyřicetiletý milionář a podnikatel v technologiích Bryan Johnson. Češi se s ním mohli blíže seznámit díky dokumentu Neumírání: O muži, který chce žít věčně na streamovací platformě Netflix. Film ukazuje, kam až může člověk zajít v honbě za nesmrtelností, nebo přesněji řečeno oddalováním vlastní smrti, co to jde.

Za vývoj receptu na prodloužení života utratil Johnson už přes čtyři miliony dolarů, v přepočtu více než 97 milionů korun. Veškerá rozhodnutí, jež se týkají jeho těla, nechává na lékařích – denně spolyká přes sto pilulek, nosí kšiltovku vyzařující červené světlo, nechává pravidelně analyzovat svou stolici a spí se zařízením, které monitoruje jeho noční erekci. Bryan Johnson svěřil svůj život do rukou odborníků a jakýkoli prohřešek, jenž by mohl urychlit jeho stárnutí, označuje za akt násilí proti vlastnímu tělu. Podle svých slov tak pracuje na „nejvýznamnější revoluci v dějinách homo sapiens“.

Jeho cestu za vyšším věkem dožití kříží i kontroverzní pokusy, jako je výměna krevní plazmy s jeho sedmnáctiletým synem nebo sedmdesátiletým otcem. „Označujeme věci za normální a jiné věci za šílené,“ nechal se Johnson slyšet v rozhovoru pro web Fortune.

„A snažíme se vytvářet posvátné prostory, ve kterých jsou určité věci nedotknutelné. To je podle mě past.“ Pro Johnsona tak očividně tabu neexistují, díky čemuž se pro některé stává inspirativním géniem, pro jiné nepochopitelným šílencem.

„I když na sebe Bryan poutá mnoho pozornosti a spoustu lidí může motivovat ke zdravějšímu životnímu stylu, jeho postup je popravdě velmi antivědecký,“ napsal na sociální síť X například spoluzakladatel Institutu moderní výživy Miloslav Šindelář. Také on se zabývá dlouhověkostí a v poslední době zdůrazňuje třeba význam svalů a síly pro co nejdelší spokojený život.

Hlavně se rozhodnout. A hýbat se

„Pro mě byl zlomový moment, když jsem začal sportovat. Bylo mi 28, měl jsem vlastně docela stereotypní život, přibíral jsem na váze. Zkusil jsem do svého života zapojit procházky na vyčištění hlavy a následně kolo,“ souhlasí s tím, jak moc je důležitý pohyb, podnikatel Martin Bernátek. Ten se po prodeji e-shopu Ovečkárna společně se svou manželkou

Lucií rozhodl pustit do byznysu, který nejen v Česku slibuje zářnou budoucnost. Do byznysu s dlouhověkostí. Jejich obchod OlaOla nabízí doplňky stravy nebo zdravé potraviny. Do budoucna by ale rádi přišli také s nástroji určenými pro domácí diagnostiku a prevenci. Právě prevence je přitom podle primářky Golkové jednou z hlavních věcí, již Češi zanedbávají, a která tak přispívá k předčasnému stárnutí.

„Většinou se řeší až problémy, když už vzniknou. A to je mnohem těžší. Prevence přitom spočívá právě v režimových opatřeních a zdravém životním stylu. Zároveň jsou třeba pravidelné preventivní screeningy, které mohou odhalit hrozící nebezpečí již v prvopočátku,“ vysvětluje lékařka.

A není sama, kdo na nedostatečnou péči Čechů o vlastní zdraví upozorňuje. Na nízký zájem o prevenci si v poslední době stěžoval například ministr zdravotnictví Vlastimil Válek nebo předseda České kardiologické společnosti Petr Ošťádal. „Dlouhověkost přitom znamená právě dožít se vysokého věku ve výborné kondici – tedy bez kardiovaskulárních nemocí, diabetu a s dobrou pamětí,“ připomíná Golková. A právě těmto neduhům dokáže prevence předejít.

A co znamená dlouhověkost pro podnikatele Bernátkovy? „Třeba že nemusím svůj věk měřit a můžu vidět spíše životní cíle. Budu vděčná, když budu na svatbě svých vnuků, poznám pravnoučata a budu mít možnost s nimi sdílet důležité životní okamžiky,“ říká Lucie Bernátková. Její manžel Martin je pak přesvědčený, že jediný, kdo se o něj může postarat, je právě on sám. „Svůj život mám pevně v rukou a je moje svobodné rozhodnutí, jestli v něm fyzické i psychické zdraví budu považovat za prioritu. Pokud ale ne, pak musím sám nést následky,“ zdůrazňuje.

Se svou rutinou se svěřil i jeden z nejviditelnějších podnikatelů v oblasti e-commerce, šéf on-line supermarketu Rohlík Tomáš Čupr. Kromě přerušovaného půstu si oblíbil třeba elektrickou stimulaci svalů. „Navléknete si obleček, který posiluje za vás. Já si u toho čtu nebo chodím na páse, zároveň ale takto posiluji břišní svaly,“ popisoval Čupr na konferenci Health & Longevity Summit v roce 2023.

Byznys s dlouhověkostí dorazil i do Česka

Bernátkovi a jejich OlaOla nejsou jediní, kdo sází na podnikání v oblasti zdraví. Do start-upů věnujících se dlouhověkosti investuje například Longevitytech.fund, za kterým stojí podnikatel Petr Šrámek. Do portfolia fondu patří přes čtyřicet společností. Jejich záběr je široký: od genových terapií přes vývoj zařízení pro lepší predikci onemocnění po vzdělávací filmy o dlouhověkosti. Investice loni překročily deset miliard dolarů. A v Česku existují i další.

Příkladem úspěšného start-upu je firma mySASY, která přišla se snímačem napojeným na mobilní aplikaci. Snímač dokáže díky měření spektrální analýzy variability srdeční frekvence monitorovat stres a uživatele informuje o jeho zdravotním stavu. Dříve bylo podobné měření možné jen na specializovaných pracovištích, start-up ale dokázal přijít s technologií, díky níž je možné se sledovat také doma nebo během tréninku.

Český vědec Martin Tolar mezitím dokončuje lék na Alzheimerovu chorobu, který by se mohl stát naprostým gamechangerem v oblasti stárnutí ve zdraví. Právě alzheimer je jednou z nemocí, jíž se podle Tolara dnes ve stáří prakticky nedá vyhnout. Jeho společnost Alzheon s hodnotou více než miliardy dolarů sídlící nedaleko Bostonu má nyní přes dvě stě zaměstnanců.

Firem, které nabízejí produkty podporující vyšší věk dožití, je tak teď i v Česku nespočet a trendy naznačují, že budou nadále přibývat. Přesto je dobré začít u sebe a jasně se rozhodnout, jak radí Martin Bernátek. Základní pravidla tady už zazněla: lépe jíst, hýbat se a zaměřit se na prevenci. „Můj recept je nepřejídat se. Přemýšlím, co a proč jím. Co mi dané jídlo dává,“ přidává se Lucie Bernátková. „A pak kromě pohybu – nerozčilovat se. Brát věci s nadhledem, hodně se smát a obklopovat se rodinou.“ A nezapomenout na dostatek spánku.

A co ji v poslední době z nejrůznějších doporučení překvapilo nejvíc? „Nové poznatky o látkách v běžných potravinách. Naposledy třeba funkce spermidinu, který je obsažený v brokolici, sóji nebo houbách. Podporuje regeneraci buněk, a tím pádem, pochopitelně ve velké zkratce, napomáhá k dlouhověkosti.“