Práce z domova se především během pandemie stala naprostým standardem a velkou měrou ji využíval každý, kdo si to vzhledem k pracovní náplni mohl dovolit. Jenže tato doba skončila a firmy řeší, jak moc home office omezit a jaká pravidla mu dát. Obsazenost kanceláří v Česku už se blíží době před pandemií.

Zatímco někteří zaměstnanci se sami rychle vrátili do kanceláří, jiní si komfort práce odkudkoli nechtějí nechat vzít. A v některých případech zesílil tlak i ze strany zaměstnavatelů. S prací z domova se tak od letoška loučí zaměstnanci Amazonu, už dříve ji ale omezily třeba Tesla nebo Apple.

Také v Česku průběžně roste obsazenost kanceláří a podle dat poradenské společnosti Deloitte se blíží hodnotám před pandemií. „Vnímáme, že některé společnosti skutečně tlačí na návrat svých lidí zpět do kanceláří,“ říká Andrea Černá, která v Deloittu působí jako expertka na transformace HR oddělení ve firmách.

Současně ale zmiňuje, že to určitě neznamená úplný konec home officu. „Některé společnosti například jen redukují počet dní, kdy zaměstnanec může pracovat vzdáleně,“ vysvětluje a dodává, že někde se snaží přitáhnout pracovníky zpět do kanceláří měkčími metodami, než je příkaz. Třeba s pomocí společných firemních akcí, nabídkou vylepšeného IT vybavení nebo moderního pracovního prostředí.

VIDEO: Platy jako v Německu? Za čtyři roky je určitě mít nebudeme. Česká práce je stále podhodnocená, tvrdí analytik Dombrovský ve FLOW

FLOW: Platy jako v Německu? Za čtyři roky je určitě mít nebudeme. Česká práce je stále podhodnocená, tvrdí analytik Dombrovský • e15

Oblíbený benefit

Pořád platí, že mezi zaměstnanci je možnost práce z domova oblíbeným, někdy takřka klíčovým benefitem. Vyplývá to i z průzkumu, jejž Deloitte vedl mezi mileniály a generací Z. Třetina dotázaných považuje práci odkudkoli za významný faktor, který pozitivně ovlivňuje jejich „well­‑being“. A právě tenhle rozměr hraje rozhodující roli, když si nejmladší generace v Česku vybírají svého zaměstnavatele.

Průzkum odpověděl i na často diskutované obavy z nižší výkonnosti „domácí“ práce. „Pro některé typy činností, jako je například hluboká soustředěná práce, je home office dokonce preferovanou variantou. Z průzkumu mimo jiné vyplynulo, že v kanceláři dochází k poklesu produktivity práce. Zejména v souvislosti s časem, který zabere dojíždění,“ podotýká Černá. Na druhou stranu práce v kanceláři podle ní přispívá k vyšší angažovanosti pracovníků a usnadňuje spolupráci na společných úkolech. V Deloittu proto doporučují možnost práce z domova zachovat, jen dobře určit její pravidla. Například model tří dnů v kanceláři a dvou dnů doma, případně naopak.

Hybridní model

Zlatá éra home officu, kdy si zaměstnanci mohli sami určit, kdy a jestli vůbec do práce přijdou, nejspíš skutečně končí. Na její místo přichází hybridní model s jasně nastavenými mantinely. Ten se zdá být řešením, jež v praxi dobře funguje a ke kterému zřejmě bude tíhnout stále více firem. „Všem týmům doporučujeme určit si konkrétní dny, kdy se budou pravidelně setkávat v kanceláři,“ říká Kara Jordan, personální ředitelka společnosti Gen Digital, pod kterou spadá i Avast. „V rámci hybridního modelu práce předpokládáme, že zaměstnanci budou v kanceláři průměrně tři dny v týdnu,“ dodává.

Významnou motivací pro častější návštěvy kanceláří je žádoucí bezprostřední kontakt s kolegy. „Přestože umíme spolupracovat vzdáleně a využíváme technologie a nástroje pro naši vyšší efektivitu, chceme se častěji potkávat,“ potvrzuje Tomáš Jaroš, výkonný ředitel útvaru Strategie & lidské zdroje ve skupině ČSOB. Zaměstnanci skupiny by v rámci kalendářního měsíce měli fyzicky strávit na pracovišti alespoň šedesát procent pracovní doby.

Pravidelná setkávání v kancelářích jsou klíčovým pravidlem i v Komerční bance, kde ale zároveň stále věří v přínosy práce z domova a flexibilitu rovnou označují za budoucnost pracovního trhu. Výkonnost zaměstnanců pracujících z domova v Komerční bance nutně neklesá. „Co se týká samotné efektivity, pravidelně ji měříme a vyhodnocujeme. A můžeme říct, že je stále stejná, nebo se dokonce zvýšila,“ potvrzuje Ctirad Lolek, výkonný ředitel lidských zdrojů v Komerční bance.