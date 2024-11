Dlouho mi to leželo v hlavě, a pak se to povedlo – vyzkoušel jsem elektrickou motorku Zero DSR/X. Stroj mi dovezli, dostal jsem instrukce k ovládání a nabíjení a dva kabely uložené v odkládacím prostoru místo nádrže. Můžeme tedy vyrazit!

Není to moje první setkání s elektrickou motorkou, kdysi jsem ještě s řidičákem skupiny B využíval legislativní výhodu slabšího modelu od již neexistující značky Brammo, který díky absenci řazení spadá do stejné kategorie jako skútry o objemu 125 ccm.

Znám i ostatní modely od Zero, ale DSR/X už je zase technicky o krok dál, a přestože nejsem fanoušek oplastovaných endur, vlastně se mi docela líbí.

Raketový start

Otočím klíčkem, nastavím si z opatrnosti režim standard a za zvuku bzučícího elektromotoru vyrážím do provozu. Zvuk u elektrických motorek je samozřejmě velké téma, spolu s dojezdem, ale k tomu se ještě vrátíme. Dávkování plynu je velmi příjemné, s motorkou se skvěle manipuluje i v pomalých rychlostech a to hlavní se odehrává, když za plyn trochu zaberete. Dostaví se okamžitý a plynulý nárůst výkonu hned od začátku, jaký znáte z elektromobilů. V tomto případě motorka vystřelí ke svému maximu 229 Nm a 75 kW. Je to prostě raketový start!

Do stupaček!

Jako pán středního věku už nevyhledávám rychlostní limity nebo zatáčky na kolínko. Jezdím na klasické motorce a pohodlí spolu s bezpečím je pro mě důležité. A to se tady u elektrického Zera DSR/X skutečně povedlo. Pohodlné sedlo, skvělá pozice za řídítky, chytře udělaná kapotáž, díky níž se dá cestovat v dálničních rychlostech, to vše je příjemným bonusem. Jezdec se může dobře postavit ve stupačkách, není potřeba hlídat, jestli na to má v terénu zařazenou správnou rychlost.

Vše se odehrává plynule přesně podle pohybu zápěstí. A jak je motorka manévrovatelná na místě? K tomu má Zero parkovací mód se zpátečkou a samozřejmě automatickou brzdu, kterou může jezdec využít například v kopci. Zpátečka funguje skvěle! Tento režim je omezený do rychlosti pěti kilometrů v hodině.

Plně stavitelný podvozek Showa, který jsem otestoval na rozbitých cestách v okolí Prahy, je vynikající. Motorka ZERO DSR/X|JAKUB MORÝS

Dvě stě kilometrů

Častá argumentace proti elektrickému motoru míří na dojezd. U Zero DSR/X na ni částečně odpovídá poměrně rychlé nabíjení, jež se dá ještě více urychlit s příplatkovou nabíječkou. Ale pořád se bavíme o kombinovaném dojezdu okolo 150 až 200 kilometrů. Ve městě udává výrobce až 288 kilometrů. Stačí to? Vlastně ano, pro mě rozhodně. I pro to, že mám doma ještě další motorku a skútr. Zero by se k nim hodilo jako další člen do party, využití bych pro něj rozhodně našel. Je to zábavný stroj se spoustou výhod včetně minimální údržby. A přináší zážitek z jízdy, který vás bude bavit.

Zero DSR/X Dojezd ve městě: 288 km Dojezd kombinovaný: 185 km Rychlost nabíjení: pomalou nabíječkou: 2,2 h, rychlou nabíječkou: 1,1 h, z domácí zásuvky: 10 h Maximální výkon: 75 kW Točivý moment: 225 Nm Maximální rychlost: 180 km/h Hmotnost: 247 kg Cena: 602 900 Kč Výhody: Skvělá ovladatelnost, bezpečnostní systémy Bosch, rychlé nabíjení, výborná dynamika, odkládací prostory, minimální nároky na údržbu Nevýhoda: Pokles reálného dojezdu při využívání plného výkonu

Cestu do práce v ranních kolonách, a dokonce i na mokru zvládlo Zero perfektně, odpolední přesun do centra Prahy k ortopedovi s kličkováním mezi auty proběhl na jedničku, a protože jsem si špatně napsal datum vyšetření, dám si stejnou cestu ještě jednou. A vlastně mi to nevadí, protože tahle motorka dělá z každé jízdy zážitek. Negativem je, že po mně tu motorku budou chtít vrátit, prý už na ni mají kupce.

Američan, který nebublá

Vím, že se Zero uplatňuje třeba u policie, jeho bezemisní a tichý provoz může být velkou výhodou v centrech měst nebo na pěších zónách. Mně však zvuk motorky prostě chybí. Nemusí to být nutně bublavý zvuk, na který jsem zvyklý, ale nějaký zvuk. Aby o mně na silnicích věděli, když se blížím. No a pak je tady otázka ceny… Je vysoká, ale věřím, že se to změní, až se začnou elektromotorky prodávat ve velkém. U Zera navíc víte, že to není čínská motorka. Zero je americká značka, má svůj příběh o vzniku v malé garáži v Kalifornii, stala se partnerem Polarisu a hrdě o sobě tvrdí, že vyrábí nejlepší elektromotorky na světě. Nemám důvod jim nevěřit.