Elixír mládí existuje. Proč by jinak někdo platil tisíce za kapku esenciálního oleje?

Mám pro vás zprávu, kterou jste chtěli celý život slyšet. Elixír mládí existuje. Znalost tohoto faktu je samozřejmě převratná a zcela mění běh a správu života, intenzitu přítomných prožitků i způsob plánování budoucnosti. Nově odpadá nepřeberné množství malých, ale významných každodenních životních nepříjemností, se kterými se muselo lidstvo dosud potýkat. Není už třeba se během života nadmíru šetřit. Ženy již ke štěstí svému ani svých manželů nemusejí měsíc co měsíc obléhat kosmetické salony zvučných jmen a marně, ovšem draho doufat, že nová pleťová maska konečně zabere. Matka s dcerou a babičkou sedící u společného stolu, z jejichž tváří ovšem nebude vůbec jasné, kdo je kdo. Taková je nová realita světa a to všechno je teprve začátek. Malé, nevýznamné entrée do problematiky.

Příběh z Paňdžábu

Aadhya je indická dívka z města Amritsar v Paňdžábu. Totiž Aadhya jako dívka vypadá a do značné míry se tak i chová. Aadhya nedávno oslavila čtyřiašedesáté narozeniny, v městském autobusu ji ovšem oslovují denně mladíci a určitě ne s tím, aby ji pustili sednout. Recept? Jednoduchý, až banální. Pravidelné používání esenciálního oleje čampaka. Tak se totiž náš elixír mládí jmenuje. Pochopitelně není za hubičku, ale to by stejně tak pochopitelně nikdo ani nečekal. Existují věci, které se mohou zdát na první pohled marnotratně drahé. Při bližším vhledu ovšem zjistíme, že vzhledem k jejich účinkům jsou vlastně směšně, až vulgárně laciné. Čampaka je právě z této kapsy.

Určitě to znáte, když máte kašel. Vezmete kapky notoricky známé značky na lžičku a netrpělivě kapete. A kapete a kapete, až se dokapete alarmující váhy svého těla. S čampakou na to musíte opatrně. Každá kapka oleje v nejlepší kvalitě totiž vyjde zhruba na sedmnáct stovek korun. Do čajové lžičky tak během chvíle dokážete soustředit kolem deseti tisícovek v závislosti na kurzu dolaru. A musíte doufat, že jedna čajová lžička bude k patřičnému ošetření pleti a osvěžení mysli stačit. A možná i k probuzení romantických představ – čampaka je totiž tradičním a prý zaručeným indickým afrodiziakem. Ostatně je to právě Indie, kde se populace za posledních deset let rozrostla o patnáct procent. Kdo to má? Snad jako bonus působí, že čampaka údajně mírní deprese, závratě či bolesti hlavy. Vše, co jste chtěli od všeléku, ale báli jste se na to zeptat.

Kouzlo čampaky je navíc dvojí, elixír mládí totiž působí paradoxně i na ni samu. Esenciální olej rovněž sám neví, co je stárnutí. Vhodně zvolená nepoužitá lahvička, jejíž cena dosahuje v případě třicetimililitrového balení i více než padesáti tisíc korun, tak určitě dokáže dobře podržet svou hodnotu.

Královna dne i noci

Vůně, kterou jednou ucítíte a stanete se jejím otrokem. A rovnou i otrokem jejího nositele. Právě to může být jedním z důvodů ceny čampakového oleje. Vůně je totiž fatálně svůdná a na hony vzdálená „průmyslovým“ parfémům slavných jmen stojícím sice také tisíce, dostupným ovšem prakticky na každém rohu. Kdo jednou vyjde na veřejnost ovoněn touto esencí mystiky, dlouhověkosti a podstaty bytí a rození, svede zástupy a obdobně jako svého času Kristus jejich mysl a city nasytí jedinou kapkou čampaky. Po moci, kterou nositel čampaky má, tak touží každý. Ostatně kdo by nebyl ochoten dát téměř cokoli za elixír mládí.

Vzácnost surovin

Magnolia champaca, tropický stálezelený strom, z jehož květů se vyrábí esenciální olej, je zhmotněním krásy všech forem už jako takový. Nikdy neusychá a jeho dřevo pronikavě voní. Lidově se mu říká také strom parfému radosti či strom orchideje žlutého nefritu. Na květy stojí fronty krásných dívek i šamanů. Používají se totiž při bohoslužebných obřadech, ať už doma, nebo venku v chrámech a ženy je nosí ve vlasech jako ozdobu krásy. Výrobci olejů přitom spotřebují téměř nepředstavitelné množství květů. Vodítkem může být, že například na výrobu necelého půl kila růžového esenciálního oleje je zapotřebí přibližně deseti tisíc růží. Co víc, kosmetická legenda Dior přidává tuto vůni i do svého ikonického parfému J’Adore In Joy.

Technologie

Připravit poctivý olej z květů čampaky znamená podstatně více než smočit natrhané suroviny přes noc do primitivního láku, ráno naplnit lahvičky a po obědě expedovat. Unikátní vůně se získává opatrnou parní extrakcí, výtěžnost oleje, který vyžaduje následně další úpravy, je i tak jen v řádu promile. Konkrétní výrobní postupy zaručující potřebný uchvacující účinek oleje ovšem zůstávají součástí tajných know-how jeho výrobců.