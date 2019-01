Falešná videa ohrožují politiky i celebrity. Vyměnit ve snímku obličej dnes zvládne skoro každý | E15.cz

Forrest Gump si potřásá rukou s prezidentem Kennedy. V době vzniku slavného filmu šlo o náročnou techniku, dnes by něco podobného s pomocí dostupného programu zvládl skoro každý

Čím dál populárnější technologie známá jako deepfake je založená na strojovém učení a využívá se k tvorbě nebo pozměňování video obsahu pomocí vzájemného kombinování a překrývání zdrojových obrázků a videí. Díky této technologii tak lze na videu prezentovat něco, co se ve skutečnosti nestalo, nebo vkládat osobám do úst slova, která nikdy neřekly. Pojmenování vzniklo výmluvně složením výrazů „deep learning“, tedy hlubokého strojového učení, a „fake“ čili padělek.

Záměna obličejů a jiné manipulace s obsahem videí se ve filmovém průmyslu využívají už po mnoho let. Lze vzpomenout například na film Forrest Gump z roku 1994, kde si v jedné scéně hlavní hrdina potřásá rukou s prezidentem Kennedym. Ale ještě donedávna se jednalo o techniku, jejíž ovládnutí vyžadovalo značnou odbornost i spoustu času.

Dnes však, díky rozvoji umělé inteligence, je dostupná široké veřejnosti. Stačí mít dostatek zdrojových dat, například obrázků osoby A a osoby B. A na nedostatek takových zdrojů si v době sociálních sítí rozhodně nelze stěžovat.

Koncem roku 2017 zveřejnil uživatel sociální sítě Reddit pod přezdívkou deepfakes falešná videa, na kterých byly tváře některých celebrit přiřazeny k tělům pornoherců. Uživatel také ostatním nasdílel aplikaci, s jejíž pomocí lze podobná dílka poměrně jednoduše tvořit. Reddit sice videa záhy zablokoval, vzestup této technologie to ale nezastavilo.

V dubnu 2018 server Buzzfeed publikoval video s Barackem Obamou, v němž exprezident jinak velmi věrohodně „říká věci, které by nikdy neřekl“. A to protože je ve skutečnosti neříká on, ale herec Jordan Peele. Buzzfeed se tak rozhodl upozornit na hrozbu zneužití takové technologie v rámci politického boje a dezinformování společnosti.

Někteří experti nicméně technologii také hájí s tím, že pro ni lze najít i řadu pozitivních využití. Lidé se prý jen budou muset naučit, že video a realita vždy nemusejí znamenat totéž.