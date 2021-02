Bohemians a jejich fanoušci vynesli českému fotografovi prestižní cenu | E15.cz

Nemožnost vidět zápasy svého milovaného fotbalového klubu přímo z hlediště přiměla řadu příznivců Bohemians k neobvyklému kroku. Fanoušci známí svou oddaností tradičnímu pražskému klubu začali utkání sledovat ze žebříků či štaflí přes zeď stadionu ve Vršovicích. Jejich snahu na podzim zachytil fotograf ČTK Roman Vondrouš, který teď za to získal první cenu v kategorii sportovní série v prestižní americké soutěži Pictures of the Year International.